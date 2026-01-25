Главные мировые события за ночь — политика, чрезвычайные происшествия и международные заявления в краткой подборке BAQ.KZ.

Третий раунд переговоров США, России и Украины пройдет в Абу-Даби

Следующий этап трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной состоится на следующей неделе в Абу-Даби. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц. По их словам, предыдущий раунд обсуждений прошел в "позитивной" и "конструктивной" атмосфере.

Пожар в отеле в Пакистане: есть погибшие и пропавший

В пакистанском городе Лахор произошел крупный пожар в отеле в районе Гулберг. По данным издания DAWN, погибли два человека, еще один госпитализирован. В ходе эвакуации из здания вывели 280 человек, включая гостей и сотрудников. Поисково-спасательные работы продолжаются, один мужчина числится пропавшим без вести.

Трамп заявил о применении "секретного оружия" против Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные использовали "секретное дезориентирующее устройство" во время операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, венесуэльским силам не удалось запустить ракеты, несмотря на наличие российских и китайских систем. Ранее The New York Times сообщала, что системы ПВО Венесуэлы могли быть не подключены к радарам.