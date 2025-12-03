Главные новости мира за ночь - политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное - коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Переговоры Путина с прибывшими в Москву представителями США

Президент России Владимир Путин приступил к переговорам с прибывшими в Москву представителями США - спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа. Главной темой встречи станет обсуждение путей урегулирования украинского кризиса, включая инициативы, подготовленные Вашингтоном.

В Париже тысячи людей вышли на протест против бюджетных сокращений

В Париже прошла массовая акция протеста против бюджетной политики французского правительства.По призыву ведущих профсоюзов, включая Всеобщую конфедерацию труда (CGT), на улицы столицы вышли тысячи человек. Демонстранты собрались на площади Биржи, где выразили несогласие с планируемыми сокращениями расходов в проекте бюджета на 2026 год.

Нетаньяху заявил о возможном соглашении с Сирией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что заключение соглашения с Сирией остаётся возможным, однако для этого Дамаск должен провести демилитаризацию приграничных районов. Как подчеркнул глава правительства, Израиль ожидает создания буферной зоны от сирийской столицы до уже существующей территории безопасности на Голанских высотах, включая подступы к горе Хермон.

Правительство Болгарии отозвало бюджет-2026 после массовых протестов

Правительство Болгарии решило отозвать из парламента проект государственного бюджета на 2026 год после серии массовых протестов, переросших в беспорядки. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, соответствующее предложение уже направлено в Народное собрание.

Недовольные бюджетом граждане заявляли, что документ усиливает социальное неравенство, создаёт условия для коррупции и игнорирует интересы частного сектора. Акции, прошедшие в Софии, стали самыми масштабными для страны за последние годы. В ночь на вторник протесты вылились в столкновения с полицией, задержано более 70 человек.