BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В МИД России сообщили о продолжении переговоров с Украиной



Замглавы МИД России Михаил Галузин подтвердил, что Москва и Киев намерены продолжить прямые переговоры по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью "Известиям".

По его словам, стороны уже провели два раунда встреч в Стамбуле, по итогам которых состоялся обмен пленными и телами погибших. Также был подготовлен проект меморандума. Турция ожидает согласования даты третьего раунда.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Наводнение в Техасе унесло жизни 129 человек, среди погибших - 36 детей

Число жертв разрушительного наводнения в штате Техас достигло 129 человек, сообщает ABC News. Особенно тяжелая ситуация в округе Керр, где погибло 103 человека, в том числе 36 детей. Более 170 человек числятся пропавшими без вести.

Из-за масштабов трагедии президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в пострадавшем регионе. Спасательные службы продолжают поисковые работы, но уровень воды пока остается высоким.

Фото: Avi Werde / unsplash.com

В секторе Газа за сутки погибли 110 палестинцев

В результате обстрелов и бомбардировок сектора Газы израильской армией за последние сутки погибли 110 палестинцев, включая 34 человека, ожидавших еду на поддерживаемом США пункте раздачи воды в Рафахе. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным Агентства гражданской обороны Газы, в результате бесчеловечных авиаударов ЦАХАЛ сегодня утром погибли по меньшей мере 27 палестинцев, в том числе 10 человек возле пункта раздачи воды.

Скриншот Al Jazeera

Северная Корея передала России 12 млн снарядов

Северная Корея передала России около 28 тысяч контейнеров с оружием и артиллерийскими боеприпасами за время конфликта на Украине, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военную разведку Южной Кореи (DIA). По подсчетам, это эквивалентно более 12 миллионам 152-мм снарядов.

Также, по данным Сеула и Киева, Пхеньян может отправить в зону боевых действий до 30 тысяч военнослужащих для поддержки наступления российских войск.

Фото: Владимир Смирнов, POOL / РИА Новости

Более двух тысяч землетрясений произошло у берегов Японии за три недели

У побережья японских островов Токара зафиксирована необычно высокая сейсмическая активность — с 21 июня произошло уже 2002 землетрясения магнитудой от 1 балла и выше, сообщает NHK со ссылкой на метеорологическое управление Японии.

Некоторые толчки достигали мощности 4–5 баллов. По словам специалистов, нынешний всплеск активности значительно превышает аналогичные эпизоды прошлых лет. Из-за подвижек земной коры два острова на юго-западе Японии сдвинулись друг от друга почти на 10 см за три дня.

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