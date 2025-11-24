В МИРЕ: переговоры США и Украины, саммит G20 в ЮАР, операция ЦАХАЛа в Бейруте
Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы.
США и Украина начали переговоры по урегулированию конфликта в Женеве
В Женеве стартовали переговоры между делегациями США и Украины, посвящённые поиску путей урегулирования конфликта.
По его словам, предыдущие раунды консультаций были "продуктивными", и по ряду вопросов сторонам "удалось прийти к окончательным договорённостям".
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская делегация начала встречи с представителями США и европейских стран для обсуждения шагов по прекращению боевых действий. Ранее агентство сообщало, что Вашингтон и Киев намерены согласовать оставшиеся детали американского проекта мирного плана.
Албания может войти в ЕС к 2030 году
Албания демонстрирует рекордные темпы интеграции в Евросоюз. На прошлой неделе страна начала переговоры по последнему блоку тем для вступления, завершив предыдущие этапы всего за один год. Премьер Эди Рама назвал этот результат "рекордным достижением" и заявил, что страна сможет войти в ЕС к 2030 году.
ЮАР объявила о успешном завершении первого африканского саммита G20
В Йоханнесбурге завершился первый в истории африканский саммит G20, который принимающая сторона ЮАР назвала успешным. Главным результатом встречи стало утверждение итоговой декларации, хотя США отказались присоединиться к совместному документу.
Израиль заявил о точечном ударе по ключевому радикалу "Хезболлах" в Бейруте
Армия обороны Израиля провела точечную операцию в районе Бейрута, заявив о ликвидации одного из ключевых участников шиитского движения "Хезболлах". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля нанесла точный удар по ключевому террористу "Хезболлах" в Бейруте", - указано в официальном заявлении.
Суд Вашингтона приостановил план Трампа по ускоренной депортации мигрантов
Апелляционный суд в Вашингтоне остановил попытку администрации Дональда Трампа расширить практику ускоренной депортации мигрантов. Изначально такая процедура применялась только к задержанным на границе, однако в январе власти решили распространить её на всю территорию США и использовать в отношении всех иностранцев, которые не могут доказать, что проживают в стране более двух лет.
