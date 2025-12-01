Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Переговоры США и Украины завершились во Флориде

США и Украина провели раунд обсуждений условий возможного завершения войны, который стороны назвали продуктивным. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что для достижения мира впереди ещё много сложной работы. Киев заявил, что переговоры охватили все ключевые вопросы и будут продолжены.

Белый дом создал "зал позора" для СМИ

Администрация США запустила на своём сайте раздел "Медиапреступники" со списком СМИ, которые, по её мнению, искажают факты. Там публикуются спорные материалы и объясняются претензии Белого дома к журналистам. Лидером списка "рецидивистов" стала The Washington Post.

Десятки тысяч протестовали в Мадриде против Педро Санчеса

В центре Мадрида прошли массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Педро Санчеса. Акцию спровоцировал коррупционный скандал вокруг экс-министра транспорта, которому грозит до 20 лет тюрьмы. Оппозиция требует досрочных выборов, заявляя о подрыве доверия к правительству.

Германия открывает Турции путь к вступлению в ЕС

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что "пришло время открыть новую главу" и поддержать Турцию в движении к членству в ЕС. Анкара подтверждает, что вступление остаётся её стратегической целью, несмотря на многолетнюю заморозку переговоров. Германия подчёркивает: прогресс возможен только при соблюдении Турцией демократических стандартов ЕС.

Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально обратился к президенту с просьбой о помиловании по делу о коррупции. Он утверждает, что судебный процесс мешает ему управлять страной и разделяет общество. Решение о помиловании может вызвать новый политический кризис, поскольку обвинения против премьера остаются предметом ожесточённых споров.