Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Трамп и Зеленский заявили о прогрессе на переговорах во Флориде

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский сообщили о существенном прогрессе после трёхчасовых переговоров во Флориде. По словам Трампа, стороны согласовали около 95% условий мирного плана, однако вопрос статуса Донбасса остаётся нерешённым. Зеленский подчеркнул, что для Украины приоритетом являются гарантии безопасности, а не территориальные уступки.

Экс-президента Бразилии временно освободили для лечения

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был временно освобождён из-под стражи для прохождения медицинского лечения. Его госпитализировали из-за хронической икоты, а врачи сообщили об успешном проведении процедуры. После завершения лечения Болсонару планируют вернуть под стражу — ранее он был приговорён к более чем 27 годам лишения свободы.

Россия и Украина объявили локальное перемирие у Запорожской АЭС

Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции для ремонта линии электропередачи. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии, отметив, что работы займут несколько дней. При этом боевые действия на других участках фронта продолжаются.

В Китае впервые поднялся в воздух шеститонный конвертоплан

В Китае состоялся первый в мире полёт конвертоплана массой 6 тонн. Аппарат Lanying R6000 поднялся в воздух в провинции Сычуань и продемонстрировал дальность полёта до 4000 километров. Разработчики заявляют, что он предназначен для работы в труднодоступных районах и экстренных служб.

Извержение Этны привело к пеплопаду на курортах Сицилии

На Сицилии возобновилось извержение вулкана Этна, сопровождающееся выбросами пепла и лавы. Пеплопад зафиксирован в Таормине и на горнолыжном курорте Пьяно-Провенцано, а поток лавы стекает по восточному склону вулкана. Власти повысили уровень опасности и призвали туристов соблюдать осторожность.