BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Зеленский предложил Путину переговоры

Владимир Зеленский выступил с неожиданной инициативой — Киев предложил Москве провести новую встречу для урегулирования конфликта. Это первое официальное предложение с момента последней встречи делегаций, которая состоялась более месяца назад. Пока конкретная дата не названа, а на фронте продолжаются боевые действия. Теперь всё зависит от ответа Кремля.

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу, не менее 30 человек ранены

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу, ранив не менее 30 человек. Представитель полиции Лиллиан Карранца заявила в эфире CBS, что действия водителя выглядят как умышленные. После наезда очевидцы окружили машину, вытащили водителя, и один из них открыл по нему огонь. Сейчас водитель госпитализирован и находится в стабильном состоянии. Пожарные ранее предполагали, что мужчина мог потерять сознание за рулем, но полиция продолжает расследование, не исключая версию атаки.

Фото: Global Look Press / Zhang Jianhua

Не менее 18 человек пострадали при взрыве на севере Ирана



В городе Решт на севере Ирана прогремел мощный взрыв газа, в результате которого обрушилось двухэтажное здание. По словам главы городской пожарной службы Шахрама Момени, в пострадавшем здании находились ювелирный магазин, языковая школа и геймерский клуб. По последним данным, ранения получили как минимум 18 человек. Причины взрыва выясняются, на месте работают экстренные службы.

Фото: Iranian Red Crescent Society

Европа и Иран готовы к диалогу

Иран дал принципиальное согласие на возобновление переговоров по своей ядерной программе с Великобританией, Францией и Германией. Как сообщает агентство Tasnim, консультации о месте и времени встречи ещё продолжаются, но она может состояться уже на следующей неделе. Ранее европейские страны предупредили Тегеран: отказ от диалога может обернуться возвращением санкций. Инициатива оживилась после первого за месяц телефонного разговора глав МИД стран E3 с иранским министром Аббасом Аракчи на фоне недавних ударов по иранским ядерным объектам.

Фото: zerkalo.az

Жертвами кораблекрушения во Вьетнаме стали 37 человек

Во Вьетнаме продолжаются поиски выживших после крушения туристического судна, затонувшего 19 июля во время шторма "Вифа". Как сообщает издание VNExpress, число погибших достигло 37 человек, в том числе капитан и члены экипажа. Из 48 находившихся на борту спасены 11 человек, пятеро по-прежнему считаются пропавшими без вести. Несмотря на ухудшающиеся погодные условия, спасательные операции продолжаются.