В МИРЕ: пищевые отравления в Турции, спецдебаты в ЕС и визит Си Цзиньпина в США
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Главные мировые новости — о чрезвычайных происшествиях, дипломатии и важных событиях в мире. Кратко по сути в подборке BAQ.KZ.
Турция: массовые отравления и ДТП
В Турции зарегистрированы два случая массового пищевого отравления. В провинции Сакарья 23 студентки общежития почувствовали недомогание после еды из общепита, все были госпитализированы. В Бурсе после обеда в школе 60 человек получили симптомы отравления, 20 из них доставлены в больницу.
Также на юго-востоке страны в районе Силопи произошло столкновение автобуса с бензовозом: пострадали 14 человек, включая водителя. Проводится расследование.
Европарламент обсудит мирный план для Украины
26 декабря Европарламент проведёт специальные дебаты по мирному плану США для Украины. Парламентарии заслушают позиции Еврокомиссии и Совета ЕС. Ожидается участие президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Си Цзиньпин посетит США с госвизитом
Президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились о визитах: Си Цзиньпин приедет в США, а Трамп посетит Пекин в апреле 2026 года. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов и назвали отношения двух стран "исключительно крепкими".
Самое читаемое
- Казахстан выиграл пять золотых медалей на чемпионате Азии по гребле
- В Алматинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7
- В МИРЕ: переговоры США и Украины, саммит G20 в ЮАР, операция ЦАХАЛа в Бейруте
- В Минтруда назвали размер выплат многодетным семьям на 2025 год
- Израиль заявил о точечном ударе по ключевому радикалу "Хезболлах" в Бейруте