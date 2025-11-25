Главные мировые новости — о чрезвычайных происшествиях, дипломатии и важных событиях в мире. Кратко по сути в подборке BAQ.KZ.

Турция: массовые отравления и ДТП

В Турции зарегистрированы два случая массового пищевого отравления. В провинции Сакарья 23 студентки общежития почувствовали недомогание после еды из общепита, все были госпитализированы. В Бурсе после обеда в школе 60 человек получили симптомы отравления, 20 из них доставлены в больницу.

Также на юго-востоке страны в районе Силопи произошло столкновение автобуса с бензовозом: пострадали 14 человек, включая водителя. Проводится расследование.

Европарламент обсудит мирный план для Украины

26 декабря Европарламент проведёт специальные дебаты по мирному плану США для Украины. Парламентарии заслушают позиции Еврокомиссии и Совета ЕС. Ожидается участие президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Си Цзиньпин посетит США с госвизитом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились о визитах: Си Цзиньпин приедет в США, а Трамп посетит Пекин в апреле 2026 года. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов и назвали отношения двух стран "исключительно крепкими".