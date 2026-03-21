К концу 2025 года мировой рынок золота достиг беспрецедентного уровня. Общий спрос на золото, включая внебиржевые операции, составил 5 002 тонны. Об этом сообщил эксперт портала EconomyKZ.org Султан Валиханов. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

По словам эксперта, к концу 2025 года мировой рынок золота достиг уровня, о котором ранее говорили лишь теоретически.

«Общий мировой спрос на золото, включая внебиржевые сделки, составил 5 002 тонны. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Предыдущие рекорды выглядят значительно слабее не только по цифрам, но и по структуре спроса», — отметил Султан Валиханов.

По его словам, динамика цен также отражает эту тенденцию.

«В конце января цена на золото превысила 5 000 долларов за унцию, затем поднялась примерно до 5 600 долларов, после чего последовала быстрая коррекция. По итогам недели цена закрылась на уровне 4 982 доллара. Несмотря на коррекцию, рост за неделю остался положительным — около 0,7%. С начала года золото подорожало примерно на 14%», — подчеркнул эксперт.

По мнению Валиханова, ключевые изменения на рынке связаны не столько с ценой, сколько с тем, кто именно покупает золото и с какой целью.

«В 2025 году основную поддержку рынку обеспечили инвесторы и центральные банки. При этом ювелирный сектор, который ранее сглаживал рост цен, начал ослабевать», — отметил он.

Инвестиционный спрос стал главным драйвером рынка золота.

«На протяжении всего 2025 года инвесторы активно вкладывали средства в золотые ETF. В начале 2026 года эта тенденция сохранилась, хотя темпы несколько снизились. Приток средств продолжается, однако рынок деривативов показывает рост осторожности со стороны участников», — сказал эксперт EconomyKZ.org.

Ситуация на бирже COMEX также подтверждает эту тенденцию.

«В конце января чистая длинная позиция управляющих активами составляла около 378 тонн. У других участников было накоплено еще примерно 264 тонны. В целом общий чистый лонг превысил 640 тонн. Это высокий показатель, однако в последние недели он начал сокращаться», — отметил Валиханов.

Эксперт также подчеркнул, что действия центральных банков строятся по иной логике и обеспечивают рынку долгосрочную поддержку.

«Центральные банки не ориентируются на еженедельные колебания цен и не меняют стратегию из-за коррекций. Поэтому текущее снижение цен пока не выглядит началом глубокого падения», — пояснил он.

В то же время, по словам эксперта, ювелирный сектор оказался под давлением.

«Рост цен сделал золото менее доступным для конечных потребителей. В 2025 году производство ювелирных изделий сократилось. Этот сегмент больше не уравновешивает рынок, а наоборот усиливает его волатильность», — объяснил Валиханов.

С региональной точки зрения одним из ключевых источников краткосрочного спроса стал Китай.

«Всего за одну неделю приток средств в китайские золотые ETF превысил аналогичные показатели в США. Когда цена скорректировалась, покупатели быстро активизировались», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что китайский рынок остается очень чувствительным к изменениям цен.

На рынок золота также влияют макроэкономические факторы.

«Федеральная резервная система США** сохранила процентную ставку на уровне 3,50–3,75%. Индекс доллара нарушил долгосрочный восходящий тренд. Для золота это благоприятный фактор в долгосрочной перспективе, однако в краткосрочном плане он усиливает нервозность рынка», — отметил Султан Валиханов.

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что роль золота на мировом рынке заметно изменилась.

«Золото больше не является просто “тихой гаванью”. Оно становится индикатором глобальной неопределенности. В таких условиях рынок движется не плавными трендами, а резкими колебаниями», — заключил он.

Рост цен на золото в последние годы происходит на фоне масштабных изменений в мировой экономике и финансовой системе. Эксперты отмечают, что интерес к драгоценному металлу усиливается прежде всего в периоды глобальной неопределенности, когда инвесторы стремятся защитить капитал от возможных рисков. В таких условиях золото традиционно воспринимается как один из наиболее надежных защитных активов.

По данным Всемирного совета по золоту, в последние годы спрос на драгоценный металл усиливается сразу по нескольким причинам. Одним из ключевых факторов остается геополитическая нестабильность в разных регионах мира. Военные конфликты, торговые противостояния между крупнейшими экономиками, а также напряженность на энергетических и сырьевых рынках заставляют инвесторов искать более стабильные инструменты для сохранения капитала. Золото в таких условиях рассматривается как универсальный актив, который способен сохранять стоимость даже при серьезных экономических потрясениях.

Дополнительным стимулом для роста интереса к золоту становятся инфляционные ожидания. После периода активного стимулирования экономик в разных странах мира многие инвесторы опасаются ускорения инфляции и обесценивания валют. В таких условиях вложения в драгоценные металлы воспринимаются как способ диверсификации активов и защиты от снижения покупательной способности денег. Аналитики также отмечают, что большое значение имеет денежно-кредитная политика крупнейших центральных банков, прежде всего Федеральная резервная система США. Решения американского регулятора по процентным ставкам и ликвидности напрямую влияют на стоимость золота, поскольку изменения стоимости заимствований и динамики доллара формируют условия для движения цен на сырьевых рынках.

Отдельную роль в формировании спроса на золото играют центральные банки разных стран. В последние годы они активно увеличивают долю драгоценного металла в международных резервах. По оценкам аналитиков, особенно заметную активность демонстрируют финансовые регуляторы развивающихся экономик, стремящиеся снизить зависимость от отдельных резервных валют. Одним из крупнейших покупателей золота остается Народный банк Китая, который постепенно наращивает золотые запасы в структуре своих резервов. Аналогичную стратегию также используют ряд стран Азии и Ближнего Востока. Центральные банки рассматривают золото как инструмент диверсификации резервов и дополнительную защиту в условиях нестабильности мировой финансовой системы.

Эксперты подчеркивают, что действия центральных банков отличаются от поведения частных инвесторов. Если инвестиционные фонды и участники рынка могут быстро реагировать на колебания цен и менять стратегию, то регуляторы обычно ориентируются на долгосрочную перспективу. Покупки золота со стороны государств нередко носят стратегический характер и направлены на укрепление финансовой устойчивости. Именно поэтому спрос со стороны центральных банков считается одним из наиболее стабильных факторов поддержки мирового рынка золота.

Рост мировых цен на золото имеет значение и для Казахстана. Для национальной экономики этот металл играет важную роль как в структуре экспорта, так и в формировании золотовалютных резервов. По данным Национальный банк Казахстана, золото занимает значительную долю в международных резервах страны и остается одним из ключевых элементов финансовой стабильности. Казахстан также входит в число государств, обладающих крупными запасами золота и активно развивающих добывающую отрасль.

Повышение стоимости драгоценного металла на мировых рынках может положительно влиять на доходы компаний горнодобывающего сектора и на экспортные поступления. Кроме того, рост цен на золото способен усиливать интерес населения к инвестициям в драгоценные металлы. В последние годы в Казахстане постепенно расширяется рынок инвестиционных монет и слитков, а также банковских продуктов, связанных с покупкой золота. Эксперты отмечают, что подобные инструменты становятся популярнее в периоды экономической нестабильности, когда граждане ищут способы сохранить сбережения.

Нынешняя динамика цен на золото также нередко сравнивается с предыдущими периодами резкого роста стоимости этого металла. Исторически подобные скачки происходили во времена глобальных экономических потрясений. Одним из ярких примеров стал мировой финансовый кризис 2008 года, когда инвесторы начали активно переводить средства из рискованных активов в золото. Тогда стоимость драгоценного металла за несколько лет достигла рекордных значений.

Похожая ситуация наблюдалась и в период пандемии COVID-19 в 2020 году. Масштабные программы поддержки экономик, рост бюджетных расходов и неопределенность на финансовых рынках привели к новому всплеску интереса к золоту. Инвесторы вновь стали рассматривать его как инструмент сохранения капитала в условиях нестабильности. Многие аналитики отмечают, что текущая ситуация на мировом рынке во многом напоминает предыдущие кризисные периоды, когда драгоценный металл становился одним из ключевых защитных активов.

Таким образом, рост цен на золото сегодня обусловлен целым комплексом факторов — от геополитической напряженности и инфляционных ожиданий до активных покупок со стороны центральных банков и инвестиционных фондов. Эксперты отмечают, что в современных условиях золото постепенно выходит за рамки традиционной роли «тихой гавани» и все чаще выступает индикатором глобальной экономической неопределенности. Именно поэтому динамика его стоимости продолжает оставаться в центре внимания инвесторов, аналитиков и финансовых регуляторов по всему миру.