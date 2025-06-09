BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Грета Тунберг заявила о похищении силами, связанными с Израилем

Официальный сайт Европарламента

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обратилась с заявлением, что была похищена в международных водах участниками сил, поддерживающих Израиль. Инцидент произошёл на борту судна "Мадлен", направлявшегося в сектор Газа с гуманитарной миссией. Израильские власти ранее предупреждали об угрозе перехвата. Видеообращение активистки вызвало волну обсуждений по всему миру.

Лос-Анджелес на грани: Трамп вводит войска Национальной гвардии

Reuters

В Лос-Анджелес направлены 2000 бойцов Нацгвардии на фоне протестов против иммиграционной политики. Дональд Трамп назвал происходящее "мятежом" и заявил о намерении "освободить" город от нелегальных мигрантов. Губернатор Калифорнии обвинил Белый дом в подстрекательстве и политическом спектакле. Протесты усиливаются, полиция сообщает о столкновениях и ранении сотрудников.

Кабул может остаться без воды к 2030 году

"БИЗНЕС Online"

Эксперты предупреждают: столица Афганистана рискует стать первым мегаполисом, полностью лишившимся водоснабжения. За последние 10 лет уровень грунтовых вод упал на 30 метров, пересохли почти половина скважин. Под угрозой — 7 миллионов человек. Причины: изменение климата и бесконтрольная урбанизация.

Покушение на кандидата в президенты Колумбии — стрелял подросток

Агитационная карточка Мигеля Урибе. Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

Во время встречи с избирателями в Боготе 15-летний юноша шесть раз выстрелил в политика Мигеля Урибе. Один из выстрелов пришёлся в голову. Урибе госпитализирован в критическом состоянии. Нападавший задержан, мотивы выясняются.

Очередная авиакатастрофа в США — самолет упал после столкновения с деревом

Tennessee Highway Patrol

В Теннесси разбился 20-местный самолет, использовавшийся для прыжков с парашютом. Пострадавшие госпитализированы, погибших нет. Это уже четвёртая крупная авиаавария в США за последние месяцы. Жители сообщают: самолет пролетел "всего в метрах" от домов, зацепив дерево.