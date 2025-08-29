BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Экс-премьера и жену бывшего президента Южной Кореи обвинили в заговоре

Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Дук Су и супруга отстранённого президента Юн Сок Ёля официально обвинены спецпрокурором в связи с попыткой государственного переворота, сообщает Yonhap. Хан Дук Су подозревается в пособничестве планам введения военного положения, лжесвидетельстве и уничтожении документов. Несмотря на серьёзность обвинений, он пока остаётся на свободе. Скандал грозит потрясти южнокорейскую политическую элиту.

Иран предложил Европе вернуться к "честным" переговорам по ядерной программе

Иран готов возобновить дипломатические переговоры по своей ядерной программе, если Запад проявит "добрую волю", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме к главе европейской дипломатии Кае Каллас. Заявление последовало после того, как Франция, Германия и Великобритания инициировали процедуру восстановления санкций ООН против Тегерана.

Аракчи подчеркнул, что Иран открыт к "честным и сбалансированным" переговорам, но предупредил: давление и ультиматумы только подрывают шанс на прогресс. Он также назвал действия "евротройки" юридически ничтожными.

Переговоры в Женеве, прошедшие ранее на этой неделе, не принесли прорыва, а судьба ядерного соглашения 2015 года остается под вопросом — срок его действия истекает в октябре 2025 года.

Израиль атаковал столицу Йемена: более 10 авиаударов по позициям хуситов

Израильская армия нанесла серию из более чем 10 авиаударов по Сане — столице Йемена, находящейся под контролем повстанцев-хуситов из движения "Ансаруллах", сообщает телеканал "Аль-Масира". Удары совпали с публичным выступлением лидера хуситов Абдулмелика аль-Хуси, в городе раздавались мощные взрывы.

По данным израильских СМИ, целью операции стали ключевые фигуры движения, которое Израиль обвиняет в атаке на его территорию и сотрудничестве с Ираном. Министр обороны Исраэль Кац лично контролировал операцию из армейского командного центра.

"Каждый, кто поднимет руку на Израиль, понесёт тяжёлые последствия", — заявил Кац.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Колумбия разместила войска на границе с Венесуэлой

Президент Колумбии Густаво Петро направил дополнительные силы армии в регион Кататумбо, расположенный у границы с Венесуэлой, для борьбы с преступными группировками. В зоне уже развернуты 25 тысяч солдат, заявил он в соцсети X. Петро подчеркнул, что не допустит контроля мафии над приграничными территориями — безопасность будут обеспечивать военные обеих стран.

Параллельно Венесуэла начала собственную операцию "Молния Кататумбо", перебросив 15 тысяч военных в западные регионы для усиления охраны границы. Ситуация развивается на фоне обострения отношений Каракаса и Вашингтона.

США могут ввести санкции против чиновников ЕС из-за закона о цифровых услугах

Белый дом рассматривает возможность введения санкций — включая визовые ограничения — в отношении европейских чиновников, отвечающих за соблюдение Регламента о цифровых услугах (DSA), сообщает Reuters. По мнению Вашингтона, DSA усиливает цензуру и создает финансовую нагрузку на американские IT-компании.

Решение пока не принято, но инициатива уже вызвала напряженность в отношениях между ЕС и США. Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа активно лоббирует ослабление или пересмотр DSA через дипломатические каналы.

