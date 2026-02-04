В МИРЕ: помощь Украине, диверсии в Германии, трагедия в Бразилии и визит спецпосланника США
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Главные международные события за сутки — политика, безопасность и чрезвычайные происшествия — в кратком обзоре BAQ.KZ.
Союзники НАТО пообещали полностью обеспечить Украину оружием
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Киеве, что союзники полностью покроют потребности Украины в вооружении. По его словам, на программу PURL будет выделено 15,5 млрд долларов. Он признал, что не все страны-участницы равномерно участвуют в финансировании, однако заверил, что этот вопрос будет решён.
В Германии задержаны подозреваемые в диверсиях на кораблях ВМС
В порту Гамбурга правоохранительные органы задержали двух рабочих — граждан Румынии и Греции — по подозрению в диверсиях на судах военно-морского флота Германии. По данным следствия, в 2025 году они повредили несколько кораблей, находившихся на верфи. Обыски прошли также в Германии, Румынии и Греции, координацией занимался Евроюст.
ДТП с автобусом в Бразилии: погибли не менее 15 человек
На северо-востоке Бразилии произошло крупное ДТП с автобусом, перевозившим паломников. В результате аварии погибли как минимум 15 человек, десятки получили травмы. Власти штата Алагоас объявили трёхдневный траур. Причины происшествия устанавливаются.
Спецпосланник США посетит Кыргызстан и Узбекистан
Спецпосланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор с 3 по 7 февраля посетит Кыргызстан и Узбекистан. В Бишкеке он примет участие в бизнес-форуме B5+1 и проведёт встречи с представителями стран Центральной Азии, включая Казахстан. Визит направлен на укрепление экономического сотрудничества и развитие региональных партнёрств.
Самое читаемое