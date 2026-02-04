Главные международные события за сутки — политика, безопасность и чрезвычайные происшествия — в кратком обзоре BAQ.KZ.

Союзники НАТО пообещали полностью обеспечить Украину оружием

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Киеве, что союзники полностью покроют потребности Украины в вооружении. По его словам, на программу PURL будет выделено 15,5 млрд долларов. Он признал, что не все страны-участницы равномерно участвуют в финансировании, однако заверил, что этот вопрос будет решён.

В Германии задержаны подозреваемые в диверсиях на кораблях ВМС

В порту Гамбурга правоохранительные органы задержали двух рабочих — граждан Румынии и Греции — по подозрению в диверсиях на судах военно-морского флота Германии. По данным следствия, в 2025 году они повредили несколько кораблей, находившихся на верфи. Обыски прошли также в Германии, Румынии и Греции, координацией занимался Евроюст.

ДТП с автобусом в Бразилии: погибли не менее 15 человек

На северо-востоке Бразилии произошло крупное ДТП с автобусом, перевозившим паломников. В результате аварии погибли как минимум 15 человек, десятки получили травмы. Власти штата Алагоас объявили трёхдневный траур. Причины происшествия устанавливаются.

Спецпосланник США посетит Кыргызстан и Узбекистан

Спецпосланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор с 3 по 7 февраля посетит Кыргызстан и Узбекистан. В Бишкеке он примет участие в бизнес-форуме B5+1 и проведёт встречи с представителями стран Центральной Азии, включая Казахстан. Визит направлен на укрепление экономического сотрудничества и развитие региональных партнёрств.