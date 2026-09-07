В мире появилась скорая, работающая на энергии солнца

В мире появилась первая сертифицированная для дорог машина скорой помощи, работающая на солнечной энергии. Разработка получила название Stella Juva и предназначена прежде всего для оказания медицинской помощи в отдаленных районах, где возникают проблемы с электричеством, топливом и инфраструктурой.

Проект создала команда студентов Solar Team Eindhoven из Технологического университета Эйндховена в Нидерландах.

Как работает солнечная скорая

По данным Euronews, Stella Juva представляет собой электромобиль, оснащенный полностью интегрированными солнечными панелями. Полученная энергия накапливается в батарее емкостью 50 кВт⋅ч.

Особенность машины заключается в том, что она может не только перевозить пациентов, но и фактически привозить медицинскую помощь непосредственно к людям.

На стоянке солнечные панели можно развернуть. Они одновременно вырабатывают дополнительную энергию и создают тень для медицинского персонала и пациентов.

По словам разработчиков, при работе медицинского оборудования машина способна производить больше энергии, чем потребляет. Это позволяет использовать оборудование даже после захода солнца.

Что показали испытания

Первое практическое испытание Stella Juva прошло в Кении совместно с международной медицинской организацией Amref Health Africa.

Машина преодолела более 800 км, посетив несколько полевых медицинских пунктов в регионе Нарок.

Одним из самых сложных участков стал шестичасовой путь по бездорожью до отдаленного пункта в Мосиро. Во время поездки у машины сломалась рулевая тяга, однако разработчики предусмотрели возможность ее быстрой замены. Деталь удалось заменить примерно за полчаса, после чего автомобиль продолжил движение.

Каким оборудованием оснащена машина

Stella Juva оборудована медицинской техникой, которая особенно востребована в отдаленных районах.

В автомобиле предусмотрены:

рентгеновское оборудование;

ультразвуковой аппарат;

автоматический внешний дефибриллятор;

холодильные установки для хранения вакцин.

Во время двухдневного тестирования машина могла бы оказать медицинскую помощь примерно 200 людям.

Отдельное внимание разработчики уделяют помощи беременным женщинам. За одну выездную медицинскую акцию с помощью Stella Juva можно провести ультразвуковое обследование до 40 беременных женщин.

Может ли разработка изменить медицину в глубинке

Представители Amref Health Africa считают, что подобная технология особенно востребована в регионах с большими расстояниями и нестабильным электроснабжением.

Солнечная машина способна доставлять в отдаленные населенные пункты не только медработников, но и необходимую для диагностики энергию и оборудование.

Разработчики отмечают, что успешные испытания показали возможность работы машины в практически энергонезависимом режиме. Теперь команда рассчитывает найти партнеров среди компаний, государственных структур и общественных организаций для дальнейшего развития и масштабирования проекта.

По мнению участников проекта, технология может помочь раньше выявлять заболевания и осложнения, быстрее оказывать медицинскую помощь и улучшить доступ к здравоохранению в удаленных районах.