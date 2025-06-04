BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Нидерландах распалась правящая коалиция

Лидер крайне правой Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс объявил о выходе своей партии из правительства из-за разногласий по иммиграционной политике. Это привело к развалу коалиции и, вероятно, к досрочным выборам. Вилдерс раскритиковал медленное внедрение "самой строгой иммиграционной политики" и заявил о полном выходе PVV из правительства.

Фото: Robin van Lonkhuijsen/ANP/AFP/Getty Images

Лесными пожарами в Канаде уничтожено более 400 зданий

В канадской провинции Саскачеван лесные пожары уничтожили более 400 домов, эвакуированы уже 9 тысяч человек. Премьер-министр Скотт Мо предупредил, что в ближайшие дни число эвакуированных может вырасти до 15 тысяч. В регионе действуют 21 активный пожар, восемь из них всё ещё не локализованы.

Фото: Global Look Press / BC Wildfire Service

ВВС Израиля нанесли удары по Сирии

Израильские истребители нанесли удар по сирийскому оружию на юге Сирии после того, как с территории Сирии были выпущены два снаряда по Голанским высотам. Обстрел стал первым с момента падения режима Асада в конце 2024 года. Власти Сирии сообщили о жертвах и серьёзном ущербе от израильских авиаударов.

Фото: picture-alliance / dpa

Новым президентом Южной Кореи стал либерал Ли Чжэ Мён

Кандидат от Либеральной партии Ли Чжэ Мён уверенно победил на внеочередных выборах в Южной Корее, набрав более 85% голосов. Его соперник признал поражение. Явка избирателей достигла рекордных почти 80% - самого высокого уровня с 1997 года. Выборы прошли на фоне военного положения и отстранения бывшего президента Юн Сок Ёля по делу о мятеже.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Индии из-за муссонных ливней погибли 36 человек

В Индии проливные дожди унесли жизни 36 человек, вызвав масштабные наводнения и оползни. Особенно пострадал штат Ассам — более полумиллиона человек остались без крова. Соседние Мьянма и Бангладеш также страдают от стихии. Метеорологи предупреждают: сильные дожди продолжатся, и объем осадков в этом сезоне превысит средние показатели.

Фото: Rajanish Kakade/AP Photo/picture alliance