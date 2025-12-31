Главные мировые новости за ночь - политика, экономика и крупные события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное - кратко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Нидерланды вводят полный запрет на петарды и фейерверки

Парламент Нидерланды утвердил запрет на использование петард и фейерверков частными лицами. Наступающая новогодняя ночь станет последней, когда жителям страны разрешено самостоятельно запускать пиротехнику. Уже со следующего года это право сохранится только за организаторами профессиональных фейерверк-шоу. На фоне грядущего запрета экстренные службы готовятся к особенно напряжённой новогодней ночи. Продажи фейерверков резко выросли - ожидается, что объёмы будут примерно на 20% выше, чем годом ранее.

В Польше раскрыли схему легализации тысяч нелегальных мигрантов

Польские правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в масштабном визовом мошенничестве, благодаря которому тысячи нелегальных мигрантов смогли попасть в страны Евросоюза. Об этом сообщила Пограничная служба Польши. По данным ведомства, преступная группа из 11 человек изготавливала поддельные документы для иностранцев, желавших получить рабочие визы. Злоумышленники регистрировали фиктивные компании и подавали запросы на привлечение иностранных работников, указывая несуществующие отели, рестораны и фермерские хозяйства, а также вымышленные должности и заработные платы.

В Германии произошло одно из крупнейших ограблений банковских хранилищ

На западе Германии неизвестные ограбили хранилище банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен. Предварительный ущерб оценивается более чем в 30 млн евро. По предварительным данным, ограбление произошло утром в понедельник. О взломе стало известно после срабатывания пожарной сигнализации. Правоохранительные органы пока устанавливают точную хронологию событий и способ проникновения в хранилище. Агентство DPA со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает, что злоумышленники вскрыли около 3,2 тысячи сейфовых ячеек, принадлежавших примерно 2,5 тысячи клиентов банка. Представитель Sparkasse отметил, что каждая ячейка обычно застрахована на сумму около 10,3 тысяч евро.

Около 100 человек застряли на канатной дороге в Италии

В северо-западной части Италии на горнолыжном курорте в районе перевала Монте Моро произошла авария на канатной дороге Макуньяга. В результате инцидента около ста человек оказались заблокированы на высоте 2800 метров и были эвакуированы с помощью вертолётов. ЧП произошло во вторник утром в Альпах, недалеко от массива Монблан, в области Пьемонт. По предварительным данным, одна из кабин при подъёме двигалась с превышением скорости и при въезде на станцию не смогла затормозить, врезавшись в ограждение. В этот момент с противоположной стороны прибыла другая кабина, в которой находился только водитель - он получил лёгкие травмы.

Протесты в Иране охватили столицу и крупные города

В Иране третий день продолжаются массовые протесты, изначально спровоцированные тяжёлой экономической ситуацией. Акции охватили столицу Тегеран и ряд крупных городов, включая Исфахан. К демонстрациям присоединились студенты ведущих университетов. По данным информационных агентств, в ходе протестов уже происходили столкновения с полицией. Для разгона демонстрантов правоохранительные органы применяли слезоточивый газ. Как отмечает агентство DPA, социально-экономические требования всё чаще сменяются политическими лозунгами. Среди них - призывы против верховного лидера страны Али Хаменеи и заявления в поддержку восстановления монархии.