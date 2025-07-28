BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Конго 43 человека убиты при нападении на церковь



Число погибших в результате нападения повстанцев на католическую церковь в населённом пункте Команда на северо-востоке Демократической Республики Конго достигло 43 человек. Об этом сообщила Миссия ООН по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК). Ответственность за атаку возлагают на экстремистскую группировку "Альянс демократических сил" (ADF). Среди жертв — мирные жители, молившиеся в храме. Власти продолжают расследование и поиски нападавших. Фото: AP Photo / John Bompengo

Два человека погибли в результате проливных дождей в Китае

В китайской провинции Хэбэй не прекращаются проливные дожди. В городе Баодин уже подтверждена гибель двух человек, ещё двое считаются пропавшими без вести. По данным агентства "Синьхуа", от стихии пострадали свыше 46 тысяч человек. Более 4 600 жителей были экстренно эвакуированы в безопасные зоны. Власти продолжают ликвидацию последствий непогоды.

Фото: aa.com.tr

Очередной протест против мигрантов прошел в Великобритании



В британском городе Эппинг, расположенном недалеко от Лондона, прошёл очередной протест против размещения беженцев в местной гостинице The Bell. По данным полиции графства Эссекс, акция прошла в целом мирно, однако трое участников были задержаны. Параллельно с основным митингом состоялся контрпротест в поддержку мигрантов. Ситуация остаётся напряжённой: ранее в Эппинге уже происходили массовые беспорядки на фоне уголовного дела против мигранта, обвиняемого в изнасиловании. Местные власти призывают закрыть гостиницы, в которых размещают беженцев.

В Турции лесные пожары добрались до жилых районов, эвакуированы сотни людей

В нескольких провинциях Турции продолжается масштабная борьба с лесными пожарами, которые перекинулись на жилые кварталы, деревни и сельхозугодья. Особенно сложная ситуация наблюдается в Бурсе, где из-за сильного ветра огонь быстро распространился, вынуждая власти эвакуировать жителей нескольких деревень. В Ушаке сгорели дома и фермерские постройки, сотни человек покинули свои дома. Очаги зафиксированы также в Мерсине, Кахраманмараше и Диярбакыре. Несмотря на усилия пожарных и авиации, тушение продолжается круглосуточно, а власти предупреждают: угроза пока не миновала.

Фото: Anadolu Ajansi

В Сирии пройдут первые после свержения Асада выборы

С 15 по 20 сентября в Сирии состоятся внеочередные выборы в Народный совет — местный парламент страны. Об этом сообщил глава избирательной комиссии Мохаммад Таха аль-Ахмад. Согласно плану, парламент будет включать 210 депутатов, при этом две трети из них выберут граждане, а остальные 70 назначит президент. Новый парламент сыграет ключевую роль в формировании законодательства и разработке постоянной конституции в переходный период. Ранее в марте президент Ахмед аш-Шараа подписал конституционную декларацию, которая наделяет Народный совет правом ограничивать полномочия главы государства. Исторически выборы в Сирии проходили с серьёзными нарушениями, и пока неизвестно, как изменится ситуация на этот раз.

Фото: Omar Haj Kadour/AFP