BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

У Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами

Bruce Glikas/WireImage

Офис бывшего президента США Джо Байдена сообщил, что у 82-летнего политика выявлен рак простаты с метастазами в кости. Заболевание было диагностировано после обращения Байдена к врачу с жалобами на нарушения мочеиспускания. Несмотря на агрессивную форму заболевания, рак чувствителен к гормональной терапии, что дает надежду на эффективное лечение.

Нынешний президент Дональд Трамп выразил сочувствие и пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

Иран заявил о продолжении обогащения урана вне зависимости от позиции США

vchal/Shutterstock/FOTODOM

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран будет продолжать обогащение урана, независимо от того, удастся ли достичь соглашения с Вашингтоном. По его словам, Иран открыт к диалогу, но не намерен отказываться от своих ядерных амбиций. Это заявление прозвучало на фоне завершившегося в Омане четвертого раунда непрямых переговоров между Ираном и США.

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии

Andrei Pungovschi/Getty Images

Независимый кандидат и действующий мэр Бухареста Никушор Дан выиграл второй тур президентских выборов, набрав 53,7% голосов. Его оппонент, националист Джордже Симион, признал поражение и заявил о продолжении политической борьбы. Победу Дана уже поздравили лидеры Франции, Польши и Еврокомиссии.

Выборы стали возможны после того, как Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура из-за выявленных нарушений — беспрецедентное решение в истории страны.

Израиль разрешил ввоз базового объема продовольствия в Газу

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о решении допустить в сектор Газа базовый объем гуманитарной помощи, включая продовольствие. Это решение принято по рекомендации армии Израиля на фоне продолжения боевых действий против ХАМАС. Израиль подчеркнул, что будет работать над тем, чтобы ХАМАС не контролировал распределение помощи.

Провалился запуск индийского спутника дистанционного зондирования

ISRO

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о неудачном запуске ракеты PSLV-XL с радарным спутником EOS-09. Из-за технической неисправности третьей ступени аппарат не вышел на орбиту. Спутник должен был обеспечивать мониторинг природных ресурсов и использоваться в интересах обороны.