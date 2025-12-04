Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

ЕС планирует включить Россию в финансовый черный список

Евросоюз решил внести Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, проект решения уже подготовлен. Включение в черный список приведёт к ужесточению контроля за финансовыми операциями российских компаний и граждан. Европарламент отмечает, что Москва финансирует войну против Украины через коррупционные схемы, но на международном уровне Россия пока не внесена в черный список FATF.

Во Франции задержан последний предполагаемый грабитель Лувра

Французская полиция арестовала в Лавале 39-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении Лувра, на стройплощадке. Его адвокаты утверждают, что доказательств пребывания клиента в музее нет, и собираются подать апелляцию на ордер. Задержанный входил в группу из четырёх мужчин, которые вывезли драгоценности на сумму 88 миллионов евро; местонахождение украденных ценностей остаётся неизвестным.

Израиль объявил о скором открытии КПП "Рафах"

Израиль заявил, что вскоре откроет КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом, чтобы палестинцы могли покинуть сектор. COGAT уточнил, что выезд будет обеспечен через координацию с Египтом и под наблюдением миссии ЕС. Однако египетские власти опровергли согласованное открытие, отметив, что переход будет работать в обоих направлениях только при достижении договорённости.

В России заблокировали игровую платформу Roblox

Роскомнадзор заблокировал Roblox, обвиняя платформу в распространении экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ, а также в рисках сексуальных домогательств к детям. Недоступность сервиса затронула мобильное приложение и веб-версию, пользователи начали жаловаться сразу после блокировки. С 2019 года РКН неоднократно требовал от администрации платформы ограничить доступ к запрещённому контенту, но система модерации Roblox не обеспечивала полную безопасность.

Культовый Aston Martin DB5 оценили в один миллион фунтов

Автомобиль Джеймса Бонда, купленный в 1973 году всего за девятьсот фунтов, после полной реставрации оценивается примерно в один миллион фунтов. Владелец, тогда 19-летний сварщик из Уэльса, оставил машину гнить на подъездной дорожке на несколько десятилетий. В 2022 году DB5 прошёл трёхлетнюю реставрацию в Aston Martin Works, полностью восстановив кузов, салон и механические узлы.