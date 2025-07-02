В МИРЕ: Штраф Google, приостановка поставок Украине и перегрев Европы
Что произошло в мире за сутки.
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Google оштрафован на $314 млн
Суд Калифорнии обязал корпорацию Google выплатить $314 млн за незаконный сбор пользовательских данных на устройствах Android. Согласно иску, данные передавались без ведома пользователей, даже при отключённом Wi-Fi, и использовались для рекламы и сервисов компании.
США приостановили поставки оружия Украине
Фото: Sergei Gapon/AFP/Getty Images
Как сообщает NBC News, Белый дом временно заморозил передачу ряда вооружений Киеву, включая ракеты Patriot, Hellfire и GMLRS. Причина — приоритеты национальных интересов США, по словам представителя администрации Анны Келли.
Трамп: Израиль согласился на перемирие в Газе
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль принял условия 60-дневного перемирия в секторе Газа. По его словам, Катар и Египет представят официальное предложение. Трамп выразил надежду, что ХАМАС также примет условия, "иначе будет только хуже".
Аномальная жара в Европе: закрыта Эйфелева башня
gismeteo
Во Франции объявлен "красный" уровень погодной опасности. В Париже временно закрыли верхнюю часть Эйфелевой башни. Проблемы с транспортом и электричеством охватили десятки регионов. Жара распространилась на Испанию, Италию, Швейцарию, Германию и Великобританию.
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
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