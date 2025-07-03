BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Южной Европе от жары умерли несколько человек

2 июля, в последний день новой волны жары, в Южной Европе зарегистрированы первые летальные случаи. Во Франции два человека умерли от перегрева, а в Испании трагически погиб двухлетний ребенок, оставленный на несколько часов в машине под палящим солнцем. Пожарные также обнаружили тела двух человек после пожара в Лериде, вызванного высокими температурами. В Германии объявлены предупреждения о жаре до 40 градусов, и в некоторых районах страны ожидаются грозы и сильные дожди. Эксперты предупреждают, что количество жертв может значительно возрасти.

Фото: Antonio Denti/REUTERS

Власти сектора Газа сообщили о гибели более 300 человек за минувшие двое суток

В последние 48 часов израильская армия совершила 26 авиаударов по сектору Газа, в результате которых более 300 палестинцев погибли, сотни получили ранения, а еще десятки пропали без вести, сообщила пресс-служба правительства Палестины. Эти удары стали ответом на ракетную атаку ХАМАС, произошедшую 7 октября 2023 года, в результате которой погибло около 1,2 тысячи израильтян. В ответ на эти события Израиль начал операцию "Железные мечи", осуществив удары по гражданским объектам и объявив полную блокаду сектора Газа, остановив поставки воды, электричества и продуктов.

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / REUTERS

В США шесть человек ранены при перестрелке в торговом центре