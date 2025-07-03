В торговом центре Oglethorpe в Саванне, штат Джорджия, произошла массовая стрельба, в результате которой по меньшей мере шесть человек получили ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Инцидент произошел 2 июля около 17:45 по местному времени (02:45 по времени Астаны). По информации полиции, стрельба началась внутри здания, а затем продолжилась на улице, когда два неизвестных группы открыли огонь.
По словам полицейского Ленни Гюнтера, среди пострадавших - двое молодых людей и один несовершеннолетний. Некоторые ранения были нанесены огнестрельным оружием, но не все травмы были связаны с выстрелами. Служба скорой помощи продолжает работать на месте происшествия, и власти проводят расследование, пытаясь установить все детали инцидента.
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Северная Корея отправит до 30 тыс. солдат в Россию
Северная Корея готовится отправить дополнительно 25-30 тысяч военнослужащих в Россию для поддержки российских войск на фронте в Украине, сообщает CNN со ссылкой на украинскую разведку. Это увеличение контингента будет в дополнение к 11 тысячам солдат, которые были отправлены в ноябре 2023 года. Ожидается, что войска прибудут в Россию в ближайшие месяцы, а подготовка к переброске уже началась — спутниковые снимки показывают активность в аэропорту Сунан и на российском судне.
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Рэпер P.Diddy оправдан по самым тяжким статьям обвинения
Рэпер и продюсер Шон Комбс, также известный как P. Diddy, был оправдан по наиболее тяжким обвинениям в создании преступного сообщества и торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации. Однако, по меньшей степени серьезным обвинениям, связанным с принуждением двух женщин к проституции, он был признан виновным. Комбсу грозит до 10 лет тюрьмы, но ему удалось избежать пожизненного заключения. Судебный приговор будет оглашен позже, а пока его адвокаты добиваются освобождения рэпера под залог.
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa/picture alliance