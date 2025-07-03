  • 3 Июля, 11:42
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В МИРЕ: смертельная жара в Европе, помощь ВС РФ от КНДР, оправдание P.Diddy

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 10:33
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В МИРЕ: смертельная жара в Европе, помощь ВС РФ от КНДР, оправдание P.Diddy Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Южной Европе от жары умерли несколько человек

2 июля, в последний день новой волны жары, в Южной Европе зарегистрированы первые летальные случаи. Во Франции два человека умерли от перегрева, а в Испании трагически погиб двухлетний ребенок, оставленный на несколько часов в машине под палящим солнцем. Пожарные также обнаружили тела двух человек после пожара в Лериде, вызванного высокими температурами. В Германии объявлены предупреждения о жаре до 40 градусов, и в некоторых районах страны ожидаются грозы и сильные дожди. Эксперты предупреждают, что количество жертв может значительно возрасти.

Фото: Antonio Denti/REUTERS

Власти сектора Газа сообщили о гибели более 300 человек за минувшие двое суток

В последние 48 часов израильская армия совершила 26 авиаударов по сектору Газа, в результате которых более 300 палестинцев погибли, сотни получили ранения, а еще десятки пропали без вести, сообщила пресс-служба правительства Палестины. Эти удары стали ответом на ракетную атаку ХАМАС, произошедшую 7 октября 2023 года, в результате которой погибло около 1,2 тысячи израильтян. В ответ на эти события Израиль начал операцию "Железные мечи", осуществив удары по гражданским объектам и объявив полную блокаду сектора Газа, остановив поставки воды, электричества и продуктов.

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / REUTERS

В США шесть человек ранены при перестрелке в торговом центре

В торговом центре Oglethorpe в Саванне, штат Джорджия, произошла массовая стрельба, в результате которой по меньшей мере шесть человек получили ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Инцидент произошел 2 июля около 17:45 по местному времени (02:45 по времени Астаны). По информации полиции, стрельба началась внутри здания, а затем продолжилась на улице, когда два неизвестных группы открыли огонь.

По словам полицейского Ленни Гюнтера, среди пострадавших - двое молодых людей и один несовершеннолетний. Некоторые ранения были нанесены огнестрельным оружием, но не все травмы были связаны с выстрелами. Служба скорой помощи продолжает работать на месте происшествия, и власти проводят расследование, пытаясь установить все детали инцидента.

Фото: kali9 / istockphoto.com

Северная Корея отправит до 30 тыс. солдат в Россию

Северная Корея готовится отправить дополнительно 25-30 тысяч военнослужащих в Россию для поддержки российских войск на фронте в Украине, сообщает CNN со ссылкой на украинскую разведку. Это увеличение контингента будет в дополнение к 11 тысячам солдат, которые были отправлены в ноябре 2023 года. Ожидается, что войска прибудут в Россию в ближайшие месяцы, а подготовка к переброске уже началась — спутниковые снимки показывают активность в аэропорту Сунан и на российском судне.

Фото: соцсети / Yonhap

Рэпер P.Diddy оправдан по самым тяжким статьям обвинения

Рэпер и продюсер Шон Комбс, также известный как P. Diddy, был оправдан по наиболее тяжким обвинениям в создании преступного сообщества и торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации. Однако, по меньшей степени серьезным обвинениям, связанным с принуждением двух женщин к проституции, он был признан виновным. Комбсу грозит до 10 лет тюрьмы, но ему удалось избежать пожизненного заключения. Судебный приговор будет оглашен позже, а пока его адвокаты добиваются освобождения рэпера под залог.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa/picture alliance

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