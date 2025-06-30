BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В результате ударов Израиля по иранской тюрьме погиб 71 человек

В результате удара Израиля по тюрьме Эвин в Тегеране - известному месту содержания политзаключённых - погибли 71 человек. Как сообщил представитель иранской судебной власти, снаряды попали в медчасть, зал посещений и другие здания. Среди жертв - заключённые, их родственники, персонал и жители близлежащих домов. Раненые доставлены в больницы, часть уже выписана.

Фото: AFP/Getty Images

В Пакистане не менее 45 человек погибли из-за наводнений

Сильнейшие дожди обрушились на Пакистан, вызвав наводнения и разрушения. Погибли по меньшей мере 45 человек, включая 10 детей. Больше всего жертв — в провинции Хайбер-Пахтунхва. Стихия разрушила дома, а метеорологи предупреждают: дожди продолжатся до 5 июля, особенно в Белуджистане, где возможен выход рек из берегов.

Фото: Getty Images

Не менее 18 человек убиты при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе

Израильская артиллерия нанесла удар по зданию школы в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа, где укрывались перемещённые лица. По данным телеканала Al Hadath, погибли как минимум 18 человек. Ранее в результате обстрелов восточных районов анклава погибли ещё четверо мирных жителей.

Фото: REUTERS / Mohammed Salem

Трамп заявил, что нашел покупателя для TikTok в США

Дональд Трамп заявил, что нашёл потенциального покупателя для американского подразделения TikTok. По его словам, это группа "очень богатых людей", чьи имена он пообещал раскрыть через две недели. Сделка, отметил экс-президент, может потребовать одобрения главы КНР Си Цзиньпина — и он "вероятно, его даст".

Фото: Antonin Utz/Seth Wenig/AFP

Во Франции запретят курение в общественных местах

С 1 июля во Франции вступает в силу полный запрет на курение в общественных местах, где бывают дети — парках, пляжах, у школ, остановок и стадионов. Так власти борются с табачной зависимостью: ежегодно от неё умирают 75 тысяч французов. Цель — вырастить поколение, свободное от сигарет.