BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Сирии в боях между друзами и суннитами погибли 50 человек

Столкновения между бедуинскими племенами и местными боевиками в городе Сувейда на юге Сирии привели к гибели не менее 50 человек, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека. В числе погибших 34 друза, включая двоих детей, и 10 бедуинов, а также шесть сотрудников сирийских сил безопасности. В ответ на эскалацию насилия власти Сирии направили войска для стабилизации ситуации. Конфликт стал крупнейшей вспышкой насилия в регионе с апреля-мая, когда столкновения между друзами и силовиками также привели к десяткам жертв. Из-за боевых действий было перекрыто шоссе Дамаск-Сувейда, а экзамены в школах города перенесены.

Фото: Omar Albam/AP Photo/picture alliance

Более 160 млн жителей Нигерии лишены продовольственной безопасности

Около 161 млн жителей Нигерии страдают от продовольственной небезопасности, сообщил директор Департамента продовольственной безопасности Альхаджи Нуху Килиши. На совещании в Абудже он отметил, что уровень продовольственной небезопасности в стране вырос с 35% в 2014 году до 74%. В ответ правительство начало принимать меры, включая проект Всемирного банка по улучшению доступа к питанию для уязвимых групп. Среди антикризисных мер — распространение семян и сельхозресурсов для домашнего садоводства в муниципалитетах страны.

Фото: aa.com.tr

Не менее 12 человек погибли при ударе Израиля по Газе



Не менее 12 человек погибли и более 30 пострадали в результате израильского удара по дому в районе Телль-аль-Хава на юге города Газа. По данным палестинского общества Красного Полумесяца, жертвы были доставлены в больницу Аль-Кудс. Инцидент произошел 14 июля, и его последствия продолжают усугублять гуманитарную ситуацию в регионе.

Фото: Mohammed Ibrahim / unsplash.com

Китай отправил космический грузовик на свою орбитальную станцию

Китай успешно отправил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-9" на свою орбитальную станцию "Тяньгун". Ракета-носитель "Чанчжэн-7" стартовала с космодрома Вэньчан 15 июля в 05:34 по местному времени. Через 10 минут после старта корабль отделился от ракеты и вышел на орбиту. В числе 6,5 тонн груза, которые доставит "Тяньчжоу-9", — продовольствие, топливо, новые скафандры и тренажеры для тайконавтов, находящихся на станции. Это девятая грузовая миссия Китая для поддержки своей космической программы, и она продолжает успешное развитие китайской космической станции "Тяньгун".

Фото: Xinhua

Пентагон заключил с Маском контракт на разработки в сфере ИИ



Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, заключила контракт с Министерством обороны США на сумму до $200 млн. Вместе с тремя другими технологическими гигантами — Anthropic, Google и OpenAI — xAI поможет ускорить внедрение передовых технологий искусственного интеллекта в оборонном ведомстве. Контракт был подписан в рамках программы Главного управления по цифровым технологиям и ИИ Пентагона, направленной на улучшение военных возможностей США. Время подписания контракта совпало с презентацией xAI новой линейки ИИ-продуктов для правительства США — Grok for Government.

Иллюстрация: yourstory.com