BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Лесные пожары бушуют в Испании и Франции

Мощные лесные пожары вспыхнули на севере Испании и юге Франции. 8 июля из-за огня был временно закрыт аэропорт в Марселе. Стихию удалось взять под контроль после масштабной операции с участием 800 пожарных и авиации. Пострадали 110 человек, повреждены 63 дома, 10 — сгорели полностью. Эвакуированы 400 человек.

Тем временем в Каталонии (Испания) сгорело три тысячи гектаров леса. В регионе действует режим повышенной готовности, 18 тысяч жителей призвали не покидать дома. С начала года в стране уже уничтожено 21 тысяча гектаров растительности.

Фото: Frederic Munsch/SIPA/picture alliance

Евросоюз намерен выделить Украине 100 млрд евро

Евросоюз рассматривает создание специального фонда объемом €100 млрд для помощи Украине в период с 2028 по 2034 год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с ситуацией.

Фонд станет частью следующего семилетнего бюджета ЕС, который будет представлен в конце июля. Средства планируют направлять на военную и экономическую поддержку, а также на реформы, необходимые для вступления Украины в ЕС.

По данным агентства, такой шаг демонстрирует растущую готовность европейских стран поддерживать Украину более активно, чем США. Финансирование будет осуществляться по действующей схеме — через гранты и льготные кредиты.

Фото: artJazz / istockphoto.com

Европа готовит самые жесткие санкции против России

Европа совместно с американскими сенаторами разрабатывает самый жесткий за три года пакет санкций против России, сообщил 7 июля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, меры будут нацелены на перекрытие ключевых финансовых потоков, в частности доходов от экспорта нефти и деятельности российских и иностранных финансовых структур.

Барро подчеркнул, что цель — заставить Владимира Путина согласиться на прекращение огня в Украине, особенно на фоне резкого увеличения российских ударов после предложения Дональда Трампа о временном перемирии.

В США также рассматривают законопроект о введении 500% пошлин на торговлю с любыми странами, закупающими российские ресурсы — от нефти до урана. 18-й санкционный пакет ЕС, ранее отложенный из-за позиции Словакии, может быть обновлён с учетом новых французских предложений.

Фото: Philemon Henry/France's Ministry of Europe and Foreign Affairs/AFP

Взрыв на танкере произошел у берегов Индии

7 июля у порта Дендаял в Индии произошёл взрыв на танкере-химовозе, следовавшем в Оман. По данным The Times of India, судно находилось вне судоходного канала и шло без груза. Пострадавших нет — весь экипаж из 21 человека был эвакуирован в течение часа.

Взрыв вызвал крен на 22 градуса, а повреждения охватили около 35% конструкции. В трюм поступила морская и дождевая вода, её откачивают насосами. Сейчас у танкера дежурит береговая охрана, ожидается прибытие спасателей для оценки ущерба.

Судно построено в 1999 году и шло под флагом Гонконга.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Протесты в Кении: 11 погибших, сотни арестованы

По меньшей мере 11 человек погибли, а 567 были арестованы в ходе масштабных антиправительственных протестов в Кении, сообщает BBC со ссылкой на местную полицию. Власти заявляют о 52 пострадавших сотрудниках и 11 раненых гражданских лиц, подчёркивая "профессионализм и сдержанность" силовиков.

Однако Кенийская комиссия по правам человека обвиняет полицию в чрезмерной жестокости и утверждает, что силовики действовали совместно с вооружёнными группировками в ряде городов, включая Найроби и Элдорет.

Фото: REUTERS/Thomas Mukoya