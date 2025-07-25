BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Конфликт между Таиландом и Камбоджей унес жизни 15 человек
Министерство здравоохранения Таиланда сообщило, что в результате столкновений с Камбоджей погибло 15 человек. Информация была опубликована 25 июля агентством Reuters. Причины конфликта пока не уточняются, ситуация остаётся напряжённой.
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Более 2 200 землетрясений за месяц произошло на юго-западе Японии
На архипелаге Токара в префектуре Кагосима с конца июня наблюдается всплеск сейсмической активности — за 34 дня зафиксировано 2 209 землетрясений магнитудой от 1 до 6. По данным Японского метеорологического агентства, подземные толчки продолжаются с 21 июня, но в последние дни активность начала снижаться. Жертв и разрушений не зафиксировано.
Фото: Anadolu Ajansi
Власти Германии намерены создать "сильнейшую армию в Европе"
К концу августа правительство представит законопроект о добровольном наборе молодых людей в армию — уже в этом году планируется призвать 15 тысяч, к 2031 году — до 40 тысяч ежегодно. Добровольцы будут получать около €2000 в месяц, возможность обучения и льготы. Все 18-летние юноши пройдут обязательное анкетирование, девушки — по желанию. Новый закон направлен на усиление армии и привлечение молодежи к службе.
Фото: Hannibal Hanschke / EPA
Крушение Ан-24 в Амурской области: все 48 человек на борту погибли
Трагедия в Амурской области унесла жизни 48 человек — ни одному из пассажиров и членов экипажа самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" выжить не удалось. Об этом сообщили Следственный комитет России и губернатор региона Василий Орлов, который объявил трехдневный траур до 27 июля.
Самолет выполнял рейс Хабаровск–Благовещенск–Тында. При заходе на посадку в Тынде он ушел на второй круг, после чего исчез с радаров. Позднее спасатели обнаружили горящий фюзеляж в труднодоступной местности. Среди погибших — пятеро детей.
По предварительным данным, причиной крушения могли стать неисправность самолета или ошибка экипажа при плохой видимости. Следственный комитет возбудил уголовное дело и продолжает расследование.
Фото: Sergei Uzakov/ITAR-TASS
Серия взрывов произошла на складе боеприпасов в Сирии
В сирийской провинции Идлиб прогремели мощные взрывы на складе оружия — трагедия унесла жизни шести человек, ещё 140 получили ранения. По данным агентства Sana, в поселке Кефрая зафиксировано не менее 15 взрывов. Причины инцидента пока не установлены.
Пострадавшие были оперативно доставлены в больницы, а близлежащие здания получили серьёзные повреждения. Власти проводят расследование и оценивают ущерб.
Фото: Anadolu Ajansi