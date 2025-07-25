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Конфликт между Таиландом и Камбоджей унес жизни 15 человек

Министерство здравоохранения Таиланда сообщило, что в результате столкновений с Камбоджей погибло 15 человек. Информация была опубликована 25 июля агентством Reuters. Причины конфликта пока не уточняются, ситуация остаётся напряжённой. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Более 2 200 землетрясений за месяц произошло на юго-западе Японии