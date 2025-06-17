BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Не менее 17 человек погибли при ударе Израиля по Тегерану

15 июня север Тегерана подвергся ракетному удару, в результате которого погибли не менее 17 человек и ещё 46 получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, снаряд израильской армии упал прямо на улицу рядом с больницей "Шохадое Таджриш", повредив автомобили и зацепив пешеходов. Иранские СМИ опубликовали кадры разрушений, в том числе воронку от взрыва и затопленные улицы из-за пробитого водопровода.

Фото: AP Photo

В США задержан подозреваемый в нападении на конгрессменов

57-летний Вэнс Лютер Болтер задержан после почти двух суток поисков в штате Миннесота. Его подозревают в нападении на двух демократов — члена палаты представителей Мелиссу Хортман и ее мужа Марка, которые были застрелены, а также в нападении и ранении сенатора Джона Хоффмана и его жены. По данным следствия, Болтер был одет в полицейскую форму во время атаки 14 июня. Ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. Расследование продолжается.

Фото: George Walker IV/AP Photo/picture alliance

Британскую разведку впервые в истории возглавит женщина

Великобритания готовится к историческому событию: этой осенью секретную разведывательную службу MI6 впервые возглавит женщина. На пост сменит нынешнего руководителя Ричарда Мура многолетняя сотрудница агентства Блез Метревели. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер 15 июня.

Фото: United Kingdom Foreign Office/Handout/dpa/picture alliance

Ночные удары по Киеву: 14 погибших и десятки раненых

Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил, что в результате ночных обстрелов столицы погибли 14 человек, ещё 44 получили ранения. Удары пришлись по 27 различным местам города. Кроме того, пострадавшие есть в Одессе, Киевской и Черниговской областях. Ранее о 14 погибших сообщал глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко.

Фото: BBC

В Хайфе после иранской атаки остановлена работа НПЗ

В Израильском городе Хайфа полностью приостановлена работа нефтеперерабатывающего завода компании Bazan Group после удара ВС Ирана. Как сообщает гостелерадиокомпания Kan, повреждена электростанция, обеспечивавшая энергией все объекты группы. В результате атаки, произошедшей ночью 14 июня, погибли три человека. Компания оценивает ущерб и ищет пути восстановления работы.

Фото: Flickr.com / sunshinecity