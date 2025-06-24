BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Израиль готов прекратить огонь при одном условии

Израиль согласится на прекращение огня в секторе Газа только в случае освобождения всех заложников. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к переговорам. По их данным, израильская сторона настаивает: устойчивое перемирие возможно лишь после возвращения всех граждан, удерживаемых ХАМАС. Переговоры при посредничестве США, Египта и Катара продолжаются, однако стороны пока далеки от окончательных договорённостей.

Фото: REUTERS/Majid Asgaripour

СМИ сообщили о взрыве в районе военной базы Таджи

На севере от Багдада, в районе военной базы Таджи, прогремел взрыв. Об этом 24 июня сообщил телеканал Al Mayadeen в своём Telegram-канале. По данным источника, удар пришёлся по воздушному радару, электротехническому отделу и топливным резервуарам. Причиной инцидента могла стать атака неопознанного беспилотника. О пострадавших и масштабе ущерба пока не сообщается.

Фото: Global Look Press/Bai Ping

При атаке на больницу в Судане погибли более 40 человек

В результате нападения на больницу Аль-Муджлад в провинции Западный Кордофан на юге Судана погибли не менее 40 человек, включая детей и медработников. Об этом 23 июня сообщила Всемирная организация здравоохранения. В организации подчеркнули, что поражены масштабом трагедии: среди погибших — шестеро детей и пятеро сотрудников больницы. Здание медучреждения серьёзно повреждено, десятки людей получили ранения.