  • 24 Июня, 11:53
  • BAIGENEWS

В МИРЕ: согласие Израиля на прекращение огня, взрыв в Ираке, угроза безопасности США

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 10:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В МИРЕ: согласие Израиля на прекращение огня, взрыв в Ираке, угроза безопасности США Сегодня, 10:20
Сегодня, 10:20
124

BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Израиль готов прекратить огонь при одном условии

Израиль согласится на прекращение огня в секторе Газа только в случае освобождения всех заложников. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к переговорам. По их данным, израильская сторона настаивает: устойчивое перемирие возможно лишь после возвращения всех граждан, удерживаемых ХАМАС. Переговоры при посредничестве США, Египта и Катара продолжаются, однако стороны пока далеки от окончательных договорённостей.

Фото: REUTERS/Majid Asgaripour

СМИ сообщили о взрыве в районе военной базы Таджи

На севере от Багдада, в районе военной базы Таджи, прогремел взрыв. Об этом 24 июня сообщил телеканал Al Mayadeen в своём Telegram-канале. По данным источника, удар пришёлся по воздушному радару, электротехническому отделу и топливным резервуарам. Причиной инцидента могла стать атака неопознанного беспилотника. О пострадавших и масштабе ущерба пока не сообщается.

Фото: Global Look Press/Bai Ping

При атаке на больницу в Судане погибли более 40 человек

В результате нападения на больницу Аль-Муджлад в провинции Западный Кордофан на юге Судана погибли не менее 40 человек, включая детей и медработников. Об этом 23 июня сообщила Всемирная организация здравоохранения. В организации подчеркнули, что поражены масштабом трагедии: среди погибших — шестеро детей и пятеро сотрудников больницы. Здание медучреждения серьёзно повреждено, десятки людей получили ранения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

США предупредили граждан о глобальной угрозе безопасности

Госдепартамент США призвал своих граждан по всему миру проявлять повышенную осторожность из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном. В опубликованном 22 июня заявлении отмечается, что из-за напряжённости на Ближнем Востоке происходят перебои с передвижением и временное закрытие воздушного пространства. Кроме того, возможны протесты против американских граждан и интересов за рубежом. Ранее США начали эвакуацию своих граждан из Израиля и Западного берега Иордана, а также вывели часть персонала дипмиссий из Ирака и Ливана.

Фото: Celal Gunes/AA/picture alliance
 
В Израиле уже 25 погибших и более 1,3 тысячи раненых после иранских ракетных ударов
 
С начала эскалации конфликта между Ираном и Израилем в результате иранских атак погибло 25 человек, более 1360 получили ранения, из которых 14 - в тяжелом состоянии. Об этом 23 июня сообщил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. Около 15 тысяч жителей покинули свои дома, многие разместились в гостиницах за счет государства. С 13 июня Иран выпустил по Израилю более 500 ракет и свыше 1000 беспилотников. По данным израильских властей, поступило свыше 36 тысяч заявлений о нанесённом ущербе.

Фото: Global Look Press/Tomer Neuberg/JINI

 
 

Самое читаемое

Наверх