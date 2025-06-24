BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Израиль готов прекратить огонь при одном условии
Израиль согласится на прекращение огня в секторе Газа только в случае освобождения всех заложников. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к переговорам. По их данным, израильская сторона настаивает: устойчивое перемирие возможно лишь после возвращения всех граждан, удерживаемых ХАМАС. Переговоры при посредничестве США, Египта и Катара продолжаются, однако стороны пока далеки от окончательных договорённостей.
Фото: REUTERS/Majid Asgaripour
СМИ сообщили о взрыве в районе военной базы Таджи
На севере от Багдада, в районе военной базы Таджи, прогремел взрыв. Об этом 24 июня сообщил телеканал Al Mayadeen в своём Telegram-канале. По данным источника, удар пришёлся по воздушному радару, электротехническому отделу и топливным резервуарам. Причиной инцидента могла стать атака неопознанного беспилотника. О пострадавших и масштабе ущерба пока не сообщается.
Фото: Global Look Press/Bai Ping
При атаке на больницу в Судане погибли более 40 человек
В результате нападения на больницу Аль-Муджлад в провинции Западный Кордофан на юге Судана погибли не менее 40 человек, включая детей и медработников. Об этом 23 июня сообщила Всемирная организация здравоохранения. В организации подчеркнули, что поражены масштабом трагедии: среди погибших — шестеро детей и пятеро сотрудников больницы. Здание медучреждения серьёзно повреждено, десятки людей получили ранения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
США предупредили граждан о глобальной угрозе безопасности
Госдепартамент США призвал своих граждан по всему миру проявлять повышенную осторожность из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном. В опубликованном 22 июня заявлении отмечается, что из-за напряжённости на Ближнем Востоке происходят перебои с передвижением и временное закрытие воздушного пространства. Кроме того, возможны протесты против американских граждан и интересов за рубежом. Ранее США начали эвакуацию своих граждан из Израиля и Западного берега Иордана, а также вывели часть персонала дипмиссий из Ирака и Ливана.
Фото: Celal Gunes/AA/picture alliance
В Израиле уже 25 погибших и более 1,3 тысячи раненых после иранских ракетных ударов
С начала эскалации конфликта между Ираном и Израилем в результате иранских атак погибло 25 человек, более 1360 получили ранения, из которых 14 - в тяжелом состоянии. Об этом 23 июня сообщил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. Около 15 тысяч жителей покинули свои дома, многие разместились в гостиницах за счет государства. С 13 июня Иран выпустил по Израилю более 500 ракет и свыше 1000 беспилотников. По данным израильских властей, поступило свыше 36 тысяч заявлений о нанесённом ущербе.
Фото: Global Look Press/Tomer Neuberg/JINI