BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп продлил "тарифное перемирие" с Китаем

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп продлил паузу на введение новых пошлин против Китая ещё на 90 дней. Решение было принято за несколько часов до завершения предыдущего соглашения, чтобы продолжить переговоры по устранению торгового дисбаланса и расширению доступа американских товаров на китайский рынок. Без указа пошлины могли вырасти до 145%.

Франция остановила крупнейшую АЭС из-за нашествия медуз

Фото: Unsplash

На побережье Северного моря временно остановлена работа атомной электростанции "Гравлин" — крупнейшей в Западной Европе. Засорение системы охлаждения медузами привело к автоматическому отключению четырёх реакторов. EDF заверила, что угрозы для людей и окружающей среды нет.

Китайский автопром показал рост

Фото: BAQ.KZ

В июле производство коммерческих автомобилей в Китае выросло на 16,3%, а продажи — на 14,1% по сравнению с прошлым годом. Однако спрос на автомобили на природном газе снизился почти на 6%.

ЕС готовит новый пакет санкций против России

Фото: DPA

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз продолжит поддержку Украины и усилит давление на Россию. Уже готовится 19-й пакет санкций.

Великобритания досрочно освободила тысячи заключённых

Фото: Unsplash

С сентября 2024 года в рамках программы разгрузки тюрем досрочно выпустили более 26,5 тысяч человек. К сентябрю 2025-го число освобождённых может достичь 45 тысяч.