В МИРЕ: США не пойдут на войну, ЕС готовится к пошлинам, Россия — к ограничениям
Что произошло в мире за сутки.
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Трамп исключил участие США в войне
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отправлять американские войска в Украину, выразив уверенность в "готовности России к урегулированию конфликта". Об этом он сказал журналистам на авиабазе Эндрюс, — передаёт Fox News.
Чехия отказывается от закупок вооружений в США
Фото: Владимир Васин © URA.RU
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Прага не будет участвовать в совместных закупках оружия странами НАТО у США. Вместо этого Чехия продолжит направлять боеприпасы Украине, — сообщает Publico.
Россия предложила ограничить переводы мигрантов
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
В Госдуме РФ предложили запретить мигрантам отправлять за границу сумму, превышающую их официальный доход. Это якобы поможет бороться с теневыми доходами и уклонением от налогов, — сообщает ТАСС.
ЕС готовит ответные пошлины на США
© Sputnik / Алексей Витвицкий
По информации Bloomberg, Евросоюз намерен ввести пошлины на американские товары на сумму до 72 млрд евро. Под ограничения могут попасть самолёты Boeing, автомобили, бурбон, химикаты и электроника. Это — ответ на план Трампа ввести 30%-ные тарифы на импорт из ЕС с 1 августа.
Южная Корея и Япония — новый виток территориального спора
unsplash
Сеул вызвал военного атташе Японии в связи с заявлением Токио об островах Такэсима (Токто). Оба государства продолжают оспаривать суверенитет над архипелагом, находящимся между ними. Напряжённость сохраняется десятилетиями, пишет Asahi Shimbun.
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