BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп исключил участие США в войне

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отправлять американские войска в Украину, выразив уверенность в "готовности России к урегулированию конфликта". Об этом он сказал журналистам на авиабазе Эндрюс, — передаёт Fox News.

Чехия отказывается от закупок вооружений в США

Фото: Владимир Васин © URA.RU

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Прага не будет участвовать в совместных закупках оружия странами НАТО у США. Вместо этого Чехия продолжит направлять боеприпасы Украине, — сообщает Publico.

Россия предложила ограничить переводы мигрантов

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В Госдуме РФ предложили запретить мигрантам отправлять за границу сумму, превышающую их официальный доход. Это якобы поможет бороться с теневыми доходами и уклонением от налогов, — сообщает ТАСС.

ЕС готовит ответные пошлины на США

© Sputnik / Алексей Витвицкий

По информации Bloomberg, Евросоюз намерен ввести пошлины на американские товары на сумму до 72 млрд евро. Под ограничения могут попасть самолёты Boeing, автомобили, бурбон, химикаты и электроника. Это — ответ на план Трампа ввести 30%-ные тарифы на импорт из ЕС с 1 августа.

Южная Корея и Япония — новый виток территориального спора

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Сеул вызвал военного атташе Японии в связи с заявлением Токио об островах Такэсима (Токто). Оба государства продолжают оспаривать суверенитет над архипелагом, находящимся между ними. Напряжённость сохраняется десятилетиями, пишет Asahi Shimbun.