Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

США приостановили выдачу виз после стрельбы у Белого дома

Администрация США временно приостановила рассмотрение просьб о предоставлении убежища и выдачу виз всем обладателям афганских паспортов после стрельбы недалеко от Белого дома. В результате нападения погибла 20-летняя Сара Бекстром, ещё один солдат остаётся в критическом состоянии. Подозреваемым является 29-летний афганец, ранее работавший на ЦРУ, которому предоставили убежище при администрации Байдена.

Авария на Байконуре лишила Россию возможности пилотируемых запусков

После запуска "Союза МС-28" на Байконуре обрушилась кабина обслуживания, повредив стартовый стол ракеты. Эксперты предупреждают, что восстановление может занять от нескольких месяцев до двух лет, оставляя Россию без альтернативных запусков на период ремонта. Инцидент ставит под угрозу снабжение российского сегмента МКС и график пилотируемых миссий.

FDA признало возможную связь вакцины от COVID с гибелью детей

В США по меньшей мере десять детей, вероятно, умерли после вакцинации от COVID-19 из-за воспаления сердца. Это первый официальный комментарий FDA о возможной причинно-следственной связи между вакцинацией и детскими смертями. Массовая вакцинация молодежи теперь ограничена лицами старше 65 лет и людьми с хроническими заболеваниями.

Папа Лев XIV посетил Голубую мечеть в Стамбуле

Понтифик побывал в Голубой мечети с проявлением уважения к вере прихожан, не совершая молитву внутри храма. Его сопровождали министр культуры Турции, муфтий и имам мечети, а также Лев XIV осмотрел исторические экспонаты. После визита в Стамбул понтифик отправится в Ливан, чтобы встретиться с религиозными лидерами и молодежью.

Атака беспилотных катеров повредила причальное устройство на терминале КТК

В акватории Морского терминала КТК безэкипажные катера повредили выносное причальное устройство ВПУ-2, из-за чего дальнейшая эксплуатация оборудования невозможна. Погрузочные операции приостановлены, танкеры выведены из акватории, пострадавших нет. Специалисты проводят экологический мониторинг, а отгрузка нефти будет возобновлена после устранения угроз.