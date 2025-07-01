BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

США смягчают санкции против Сирии

The Jiji Press, Ltd.

Президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому отменяются отдельные санкции в отношении Сирии, действующие с 1979 года.

Однако меры против Башара Асада, его окружения, химпрограммы и связанных с Ираном группировок сохраняются.

США также планируют обсудить снятие ограничений с Дамаска на уровне ООН.

Это решение должно пройти одобрение в Конгрессе. ЕС ранее также заявил о снятии экономических санкций с Сирии с целью гуманитарной помощи.

Европа в огне: +46 °C, эвакуации, лесные пожары

Lokman Ilhan/Anadolu via Getty Images

Рекордная жара захлестнула Испанию, Португалию, Францию, Турцию и Италию.

В Эль-Гранадо (Испания) зафиксировано +46 °C — рекорд июня.

В Турции и Франции масштабные лесные пожары: эвакуированы десятки населённых пунктов.

В Италии объявлен красный уровень опасности в 21 городе, в том числе в Риме и Милане.

Во Франции и Германии власти ограничивают использование воды.

В Нидерландах и Великобритании температура может превысить +35 °C.

Эксперты считают, что изменение климата делает такие аномалии всё более частыми.

Доклад ООН: Украина казнила 26 пленных российских солдат

Руслан Яроцкий © URA.RU

УВКПЧ ООН опубликовало официальный доклад, подтверждающий казнь 26 российских военнопленных на Украине.

Документ охватывает период с февраля 2022 года по май 2025 года и содержит данные о пытках 59 солдат.

Украина пока не инициировала расследований, несмотря на призывы со стороны ООН и России.

Wildberries запретил клиентам драться, материться и снимать видео

Banki.ru

Маркетплейс Wildberries обновил правила поведения в пунктах выдачи заказов: запрещены конфликты, агрессия, видеосъемка без согласия.

Причиной стала драка между клиенткой и сотрудницей в Волгограде, попавшая на видео.

Теперь компания жёстче контролирует поведение посетителей.

Азербайджан и Турция готовят удар по Армении?

Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению экспертов, Баку и Анкара усиливают военное давление на Армению и могут готовить совместную операцию.

Азербайджан отдаляется от России, активно сближается с Турцией и лоббирует Зангезурский коридор через юг Армении.

На фоне этого Ереван делает шаги в сторону ЕС и США, а также обсуждает выход из ОДКБ.