В МИРЕ: США смягчают санкции против Сирии, смертельная жара в Европе, казнь в Украине
Что произошло в мире за сутки.
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
США смягчают санкции против Сирии
The Jiji Press, Ltd.
Президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому отменяются отдельные санкции в отношении Сирии, действующие с 1979 года.
Однако меры против Башара Асада, его окружения, химпрограммы и связанных с Ираном группировок сохраняются.
США также планируют обсудить снятие ограничений с Дамаска на уровне ООН.
Это решение должно пройти одобрение в Конгрессе. ЕС ранее также заявил о снятии экономических санкций с Сирии с целью гуманитарной помощи.
Европа в огне: +46 °C, эвакуации, лесные пожары
Lokman Ilhan/Anadolu via Getty Images
Рекордная жара захлестнула Испанию, Португалию, Францию, Турцию и Италию.
В Эль-Гранадо (Испания) зафиксировано +46 °C — рекорд июня.
В Турции и Франции масштабные лесные пожары: эвакуированы десятки населённых пунктов.
В Италии объявлен красный уровень опасности в 21 городе, в том числе в Риме и Милане.
Во Франции и Германии власти ограничивают использование воды.
В Нидерландах и Великобритании температура может превысить +35 °C.
Эксперты считают, что изменение климата делает такие аномалии всё более частыми.
Доклад ООН: Украина казнила 26 пленных российских солдат
Руслан Яроцкий © URA.RU
УВКПЧ ООН опубликовало официальный доклад, подтверждающий казнь 26 российских военнопленных на Украине.
Документ охватывает период с февраля 2022 года по май 2025 года и содержит данные о пытках 59 солдат.
Украина пока не инициировала расследований, несмотря на призывы со стороны ООН и России.
Wildberries запретил клиентам драться, материться и снимать видео
Banki.ru
Маркетплейс Wildberries обновил правила поведения в пунктах выдачи заказов: запрещены конфликты, агрессия, видеосъемка без согласия.
Причиной стала драка между клиенткой и сотрудницей в Волгограде, попавшая на видео.
Теперь компания жёстче контролирует поведение посетителей.
Азербайджан и Турция готовят удар по Армении?
Владимир Жабриков © URA.RU
По мнению экспертов, Баку и Анкара усиливают военное давление на Армению и могут готовить совместную операцию.
Азербайджан отдаляется от России, активно сближается с Турцией и лоббирует Зангезурский коридор через юг Армении.
На фоне этого Ереван делает шаги в сторону ЕС и США, а также обсуждает выход из ОДКБ.
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