BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Пентагон заявил, что снова пошлет Украине оружие

Сразу после того, как президент США Дональд Трамп пообещал Украине новые поставки оружия, Пентагон заявил, что уже отправляет его.



"По указанию президента Трампа Министерство обороны отправляет Украине дополнительные оборонительные вооружения, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над достижением прочного мира", - говорится в кратком заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.



Какие это вооружения, Парнелл не поясняет.



Пресс-секретарь военного ведомства США одновременно заверяет, что ревизия военной помощи США по всему миру продолжается. Этой ревизией американские официальные лица объясняли приостановку военной помощи Украине.

Фото: CNN

Маск запустил Starlink в Катаре

Илон Маск объявил о запуске спутниковой связи Starlink в Катаре. Об этом он сообщил 7 июля в соцсети X, кратко заявив: "Starlink теперь доступен и в Катаре". Система обеспечивает высокоскоростной интернет даже в самых удалённых уголках планеты. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается предпринимать шагов против Starlink, несмотря на слухи о возможном давлении на компанию.

Фото: starlink.com

Наводнение в Техасе унесло жизни более 100 человек

В результате масштабного наводнения в Техасе число погибших достигло 104 человек. По данным властей, большинство жертв - 84 человека - зарегистрированы в округе Керр, включая 28 детей. Опасность наводнений сохраняется в центральной части штата, предупреждают спасатели.

Фото: REUTERS/Sergio Flores

Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Во время государственного ужина в Белом доме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально выдвинул президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Об этом он объявил вечером 7 июля в Вашингтоне, подчеркнув роль Трампа в урегулировании международных конфликтов.

"Он укрепляет мир, пока мы говорим, - в одной стране, в одном регионе за другим", - заявил Нетаньяху и вручил Трампу копию письма, отправленного в Нобелевский комитет.

Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

В Южной Корее вновь требуют ареста бывшего президента Юн Сок Ёля

Спецпрокурор Чо Ын Сок повторно обратился в суд с требованием арестовать бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Его обвиняют в злоупотреблении властью, фальсификации документов и попытке сорвать работу госорганов во время военного положения 3 декабря 2024 года. Ранее суд уже отклонил подобное ходатайство, но прокурор настаивает. Юн также проходит обвиняемым по делу о мятеже, а возможные подозрения в госизмене ещё находятся на рассмотрении.

Фото: Kim Hong-ji / AP Photo