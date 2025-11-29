Главные мировые новости за ночь — чрезвычайные события, безопасность и происшествия. Всё самое важное — коротко и по сути в подборке BAQ.KZ.

Стихийные бедствия в Индонезии унесли сотни жизней

На острове Суматра из-за оползней и наводнений погибли 174 человека, около 100 числятся пропавшими без вести. В регионе нарушена связь и электроснабжение. Сильные дожди вызвали наводнения также в Таиланде (145 погибших), Шри-Ланке (56 жертв, 21 пропавший) и Малайзии, где эвакуированы более 21 тыс. человек.

В Гонконге арестованы восемь человек по делу о пожаре в жилом комплексе

Следователи ICAC задержали двух директоров консалтинговой компании и шесть других фигурантов, включая владельцев субподрядной фирмы. Проведены обыски в 13 офисах, изъяты документы и банковские выписки. Пожар унёс жизни как минимум 128 человек, расследование продолжается.

В Турции двое рабочих погибли на заводе

В провинции Кырыккале двое мужчин погибли под трёхтонным металлическим листом при сварочных работах в котле компрессора. Начато расследование причин и возможных нарушений техники безопасности.

В Санкт-Петербурге обрушился потолок в частной школе

В Адмиралтейском районе рухнул потолок в одноэтажной пристройке школы. Под обломками оказался 50-летний рабочий, его госпитализировали. Ученики и персонал не пострадали, причины происшествия выясняются.