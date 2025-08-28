BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
В столкновениях в Иране погибли 13 человек
В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана в результате боестолкновений между силами безопасности и вооруженными группировками погибли 13 человек. Как сообщает агентство Tasnim, инцидент произошел в утренние часы в уездах Ираншехр, Хаш и Сараван.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель террористов, однако не уточнил их личность или связь с конкретными организациями.
Регион, граничащий с Пакистаном, давно является местом активных действий группировок "Джейш аль-Адль" и "Ансар аль-Фуркан", которые утверждают, что защищают права местного белуджского населения. Обе группы признаны террористическими в Иране.
Фото: aa.com.tr
ВВС Израиля ударили по Дамаску
Израильская боевая авиация провела серию ударов по району аль-Кисва, расположенному в западном пригороде Дамаска. По данным сирийского телеканала Syria TV, количество атак со стороны израильских сил достигло пяти. В настоящее время не сообщается о жертвах или последствиях ударов.
Подробности о целях атак и возможных потерях уточняются.
Фото: picture-alliance / dpa
Авария в Кабуле: 25 погибших, 27 раненых в результате ДТП с автобусом
Число жертв израильских атак в Газе возросло до 32
Фото: Anadolu Ajansi
Наводнения и оползни в Джамму и Кашмире: 34 погибших