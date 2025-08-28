BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В столкновениях в Иране погибли 13 человек

В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана в результате боестолкновений между силами безопасности и вооруженными группировками погибли 13 человек. Как сообщает агентство Tasnim, инцидент произошел в утренние часы в уездах Ираншехр, Хаш и Сараван.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель террористов, однако не уточнил их личность или связь с конкретными организациями.

Регион, граничащий с Пакистаном, давно является местом активных действий группировок "Джейш аль-Адль" и "Ансар аль-Фуркан", которые утверждают, что защищают права местного белуджского населения. Обе группы признаны террористическими в Иране.

Фото: aa.com.tr



ВВС Израиля ударили по Дамаску

Израильская боевая авиация провела серию ударов по району аль-Кисва, расположенному в западном пригороде Дамаска. По данным сирийского телеканала Syria TV, количество атак со стороны израильских сил достигло пяти. В настоящее время не сообщается о жертвах или последствиях ударов.

Подробности о целях атак и возможных потерях уточняются.

Фото: picture-alliance / dpa

Авария в Кабуле: 25 погибших, 27 раненых в результате ДТП с автобусом

В Кабуле произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса, в результате которой погибли 25 человек, еще 27 получили травмы. По данным афганского телеканала Tolo News, автобус выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Официальный представитель МВД Абдулметин Кани сообщил, что причиной трагедии стала халатность водителя, что привело к столь тяжелым последствиям. Фото: Anadolu Ajansi

Число жертв израильских атак в Газе возросло до 32

В секторе Газа продолжаются израильские атаки, начавшиеся утром 27 августа. По данным медицинских источников, число погибших достигло 32 человек, десятки — ранены. Удары наносились по палаткам, домам и местам скопления людей, ожидавших гуманитарную помощь. Среди погибших — женщины и дети. В северной части Газы, Хан-Юнусе и лагере беженцев Кадисийя зафиксированы новые жертвы. Израильская армия также продолжает обстрелы района аз-Зейтун в городе Газа, используя артиллерию и взрывчатку, установленную на роботах.

Фото: Anadolu Ajansi

Наводнения и оползни в Джамму и Кашмире: 34 погибших