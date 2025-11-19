Главные мировые новости за ночь — происшествия, природные катастрофы и события, влияющие на жизнь людей. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

В Сочи задержан мужчина после стрельбы в ТЦ

34-летний житель города из хулиганских побуждений произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета. Пострадавших нет, злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Сильные дожди на севере Италии: два человека пропали

В регионе Фриули-Венеция-Джулия оползни и паводки разрушили дома в Браццано-ди-Кормонс. Пропали без вести 35-летний мужчина и пожилая женщина, которую он пытался спасти. Около 300 жителей эвакуированы, спасатели продолжают работу.

Япония зафиксировала рекордное число жертв медвежьих нападений за 10 лет

В октябре нападения медведей затронули 88 человек, семь погибли. С апреля по октябрь — 184 пострадавших и 12 смертей. Наибольшее число инцидентов зарегистрировано в префектурах Акита, Иватэ и Фукусима. В ноябре уже пострадали не менее 27 человек, один погиб.





