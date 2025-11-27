Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Стрельба в Вашингтоне у Белого дома

В центре Вашингтона рядом с Белым домом произошла стрельба, в результате которой пострадали двое национальных гвардейцев, сообщает министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в Twitter (X). Полиция округа Колумбия задержала одного подозреваемого, а место происшествия находится под контролем правоохранителей. Белый дом подтвердил, что президент США был проинформирован о случившемся, федеральные службы продолжают следить за ситуацией.

Болсонару начал отбывать 27-летний срок

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару приступил к отбыванию тюремного срока по делу о попытке переворота после того, как Верховный суд отклонил все апелляции. Он содержится в штаб-квартире Федеральной полиции в Бразилиа в небольшой камере с телевизором, мини-холодильником и кондиционером. Болсонару был признан виновным в заговоре, направленном на помешательство вступлению Луиса Инасиу Лулы да Силвы в должность президента после выборов 2022 года.

Италия вводит фемицид в Уголовный кодекс

Парламент Италии единогласно одобрил отдельную статью о фемициде — убийстве женщины по гендерному мотиву, которое теперь карается пожизненным заключением. Решение было принято в Международный день борьбы с насилием против женщин, подчеркивая символичность закона. Инициатором реформы стала премьер-министр Джорджа Мелони после резонансного убийства 22-летней Джулии Чекеттин в 2023 году.

Переворот в Гвинее-Бисау

В Гвинее-Бисау военные арестовали президента Умаро Сиссоко Эмбало и ряд высокопоставленных чиновников через три дня после выборов. Военные объявили о создании "Высшего военного командования восстановления порядка", закрыли границы и призвали население сохранять спокойствие. Очевидцы сообщают о перестрелке возле президентского дворца и занятых стратегических позициях на дорогах столицы Бисау.

Мужчина в Италии выдал себя за умершую мать ради пенсии

В городке Борго Вирджилио 57-летний мужчина попытался выдать себя за свою 85-летнюю умершую мать, чтобы получить её пенсию, сообщает DW. Сотрудница ведомства заподозрила неладное, после чего мужчина сделал вид, что потерял сознание. Полиция возбудила против него дело за мошенничество и нарушение обязанности по захоронению, поскольку тело матери три года хранилось в доме сына.