Главные новости мира за ночь — политика, происшествия и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Tesla требует отказаться от китайских комплектующих

Американский производитель электромобилей поставил перед поставщиками задачу полностью перейти на детали, произведённые за пределами Китая, в течение ближайших одного-двух лет. Ранее компания уже прекратила сотрудничество с рядом китайских производителей после введения высоких пошлин США на импорт.

В Индонезии оползень унёс жизни 11 человек

В провинции Центральная Ява крупный оползень, вызванный проливными дождями, разрушил дома и хозяйственные постройки в трёх деревнях. Ещё 12 человек числятся пропавшими без вести, спасатели продолжают поисковые работы.

Во Франции временно эвакуировали BFMTV

Эфир французского новостного телеканала был прерван из-за угрозы взрыва. Сотрудники студии были эвакуированы, на место прибыли полиция и сапёры. Пока шла проверка, телеканал транслировал архивные программы.

Папа Римский передал Канаде 62 артефакта коренных народов, хранившихся в музеях Ватикана

Согласно опубликованной информации, артефакты входили в этнологические коллекции музеев Ватикана и были собраны в 1925 году. Их направляли католические миссионеры для подготовки к крупной выставке, организованной в те годы.







