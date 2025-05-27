В МИРЕ: Токийская альтернатива Гарварду, инцидент в Ливерпуле и дурачливый Макрон
Что произошло в мире за сутки.
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Токио может заменить Гарвард
AFP
В связи с решением администрации Трампа временно приостановить приём иностранных студентов в Гарвард, Токийский университет (Тодай) заявил о готовности принять у себя пострадавших от ограничения молодых людей.
"Мы стремимся поддержать талантливую молодежь", — сообщили в университете в интервью The Asahi Shimbun.
Наезд на пешеходов в Ливерпуле
PA Media
Празднование победы ФК "Ливерпуль" завершилось трагедией — автомобиль врезался в толпу после парада чемпионов. Пострадали 27 человек, включая детей. Четыре человека были зажаты под машиной. Водитель, 53-летний житель Ливерпуля, задержан. Полиция не считает это терактом.
"Пощечина" Макрону — оказалась шуткой
соцсети
Видео, на котором Брижит Макрон касается лица мужа перед трапом самолета, вызвало волну слухов в соцсетях. Некоторые восприняли это как пощечину. Эммануэль Макрон опроверг домыслы:
"Мы просто дурачились, это всё ерунда".
Россия укрепляет сотрудничество с Африкой
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит помогать странам Африки в сфере обороны, энергетики и продовольственной безопасности. Он отметил рост товарооборота до $27,7 млрд и наличие более 32 тыс. африканских студентов в российских вузах.
"Будем и далее оказывать содействие заинтересованным африканским странам в укреплении их обороноспособности и противодействии терроризму, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Лавров в понедельник на торжественном приеме, приуроченном ко Дню Африки.
Трамп отложил введение пошлин на товары из ЕС
Reuters
Президент США Дональд Трамп отсрочил введение 50% пошлин на европейский экспорт до 9 июля 2025 года. Это решение принято после просьбы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Вашингтон и Брюссель собираются начать новые торговые переговоры.
"Сегодня мне позвонила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, попросив продление дедлайна введения 50-процентных торговых пошлин с Европейским союзом с 1 июня. Я согласился на продление до 9 июля 2025 года", — написал Трамп на своей странице в Truth Social.
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