BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Токио может заменить Гарвард

AFP

В связи с решением администрации Трампа временно приостановить приём иностранных студентов в Гарвард, Токийский университет (Тодай) заявил о готовности принять у себя пострадавших от ограничения молодых людей.

"Мы стремимся поддержать талантливую молодежь", — сообщили в университете в интервью The Asahi Shimbun.

Наезд на пешеходов в Ливерпуле

PA Media

Празднование победы ФК "Ливерпуль" завершилось трагедией — автомобиль врезался в толпу после парада чемпионов. Пострадали 27 человек, включая детей. Четыре человека были зажаты под машиной. Водитель, 53-летний житель Ливерпуля, задержан. Полиция не считает это терактом.

"Пощечина" Макрону — оказалась шуткой

соцсети

Видео, на котором Брижит Макрон касается лица мужа перед трапом самолета, вызвало волну слухов в соцсетях. Некоторые восприняли это как пощечину. Эммануэль Макрон опроверг домыслы:

"Мы просто дурачились, это всё ерунда".

Россия укрепляет сотрудничество с Африкой

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит помогать странам Африки в сфере обороны, энергетики и продовольственной безопасности. Он отметил рост товарооборота до $27,7 млрд и наличие более 32 тыс. африканских студентов в российских вузах.

"Будем и далее оказывать содействие заинтересованным африканским странам в укреплении их обороноспособности и противодействии терроризму, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Лавров в понедельник на торжественном приеме, приуроченном ко Дню Африки.

Трамп отложил введение пошлин на товары из ЕС

Reuters

Президент США Дональд Трамп отсрочил введение 50% пошлин на европейский экспорт до 9 июля 2025 года. Это решение принято после просьбы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Вашингтон и Брюссель собираются начать новые торговые переговоры.