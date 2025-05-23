BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

США отказываются от одноцентовых монет

Риа Новости

Министерство финансов США объявило о прекращении выпуска медных одноцентовиков. Себестоимость чеканки превысила номинал в почти 4 раза — 3.69 цента за монету. Отмена пенни ежегодно сэкономит бюджету до $56 млн. Инициатива была предложена Дональдом Трампом как часть антикризисной бюджетной политики.

Пенсионная реформа в Дании

Pixabay

Парламент Дании принял закон о поэтапном повышении пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году. Это решение вызвало резкую реакцию со стороны профсоюзов. Однако власти ссылаются на рост продолжительности жизни и необходимость сбалансировать систему соцобеспечения.

Цены на рис в Японии бьют рекорды

Global Look Press/Bulkin Sergey

Рис в Японии подорожал на 98,4% — это максимум с 1971 года. Причина — неурожай из-за климатических катастроф и резкий рост внутреннего спроса. Министр сельского хозяйства ушёл в отставку после неосторожного заявления о том, что "не покупает рис сам".

Теракт в Вашингтоне: убиты двое сотрудников посольства Израиля

ALEX WROBLEWSKI/AFP via Getty Images

Ужасное преступление потрясло столицу США — возле Еврейского музея были застрелены двое сотрудников израильского посольства. Подозреваемый, 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес, был задержан. Он выкрикивал лозунги в поддержку Палестины. Против него возбуждено дело по статье о терроризме, возможна смертная казнь. Израиль и США резко осудили акт антисемитского насилия.

Ангела Меркель предупреждает об угрозе для Европы

bundeskanzlerin.de

Бывший канцлер Германии считает, что ужесточение миграционной политики ФРГ может расколоть Европу. По её мнению, борьба с нелегальной миграцией на границах с Австрией и Польшей "не решит проблему, но может разрушить европейское единство".