В МИРЕ: трагедия у посольства Израиля, США отказываются от пенни, рекордный рис в Японии
Что произошло в мире за сутки.
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
США отказываются от одноцентовых монет
Риа Новости
Министерство финансов США объявило о прекращении выпуска медных одноцентовиков. Себестоимость чеканки превысила номинал в почти 4 раза — 3.69 цента за монету. Отмена пенни ежегодно сэкономит бюджету до $56 млн. Инициатива была предложена Дональдом Трампом как часть антикризисной бюджетной политики.
Пенсионная реформа в Дании
Pixabay
Парламент Дании принял закон о поэтапном повышении пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году. Это решение вызвало резкую реакцию со стороны профсоюзов. Однако власти ссылаются на рост продолжительности жизни и необходимость сбалансировать систему соцобеспечения.
Цены на рис в Японии бьют рекорды
Global Look Press/Bulkin Sergey
Рис в Японии подорожал на 98,4% — это максимум с 1971 года. Причина — неурожай из-за климатических катастроф и резкий рост внутреннего спроса. Министр сельского хозяйства ушёл в отставку после неосторожного заявления о том, что "не покупает рис сам".
Теракт в Вашингтоне: убиты двое сотрудников посольства Израиля
ALEX WROBLEWSKI/AFP via Getty Images
Ужасное преступление потрясло столицу США — возле Еврейского музея были застрелены двое сотрудников израильского посольства. Подозреваемый, 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес, был задержан. Он выкрикивал лозунги в поддержку Палестины. Против него возбуждено дело по статье о терроризме, возможна смертная казнь. Израиль и США резко осудили акт антисемитского насилия.
Ангела Меркель предупреждает об угрозе для Европы
bundeskanzlerin.de
Бывший канцлер Германии считает, что ужесточение миграционной политики ФРГ может расколоть Европу. По её мнению, борьба с нелегальной миграцией на границах с Австрией и Польшей "не решит проблему, но может разрушить европейское единство".
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