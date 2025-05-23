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В МИРЕ: трагедия у посольства Израиля, США отказываются от пенни, рекордный рис в Японии

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 10:34
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BAQ.KZ Сегодня, 10:34
Сегодня, 10:34
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Фото: BAQ.KZ

BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

США отказываются от одноцентовых монет

Риа Новости

Министерство финансов США объявило о прекращении выпуска медных одноцентовиков. Себестоимость чеканки превысила номинал в почти 4 раза — 3.69 цента за монету. Отмена пенни ежегодно сэкономит бюджету до $56 млн. Инициатива была предложена Дональдом Трампом как часть антикризисной бюджетной политики.

Пенсионная реформа в Дании

в Дании решили незначительно повысить пенсионный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 20:01

Pixabay

Парламент Дании принял закон о поэтапном повышении пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году. Это решение вызвало резкую реакцию со стороны профсоюзов. Однако власти ссылаются на рост продолжительности жизни и необходимость сбалансировать систему соцобеспечения.

Цены на рис в Японии бьют рекорды

Global Look Press/Bulkin Sergey

Рис в Японии подорожал на 98,4% — это максимум с 1971 года. Причина — неурожай из-за климатических катастроф и резкий рост внутреннего спроса. Министр сельского хозяйства ушёл в отставку после неосторожного заявления о том, что "не покупает рис сам".

Теракт в Вашингтоне: убиты двое сотрудников посольства Израиля

место происшествия

ALEX WROBLEWSKI/AFP via Getty Images

Ужасное преступление потрясло столицу США — возле Еврейского музея были застрелены двое сотрудников израильского посольства. Подозреваемый, 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес, был задержан. Он выкрикивал лозунги в поддержку Палестины. Против него возбуждено дело по статье о терроризме, возможна смертная казнь. Израиль и США резко осудили акт антисемитского насилия.

Ангела Меркель предупреждает об угрозе для Европы

Меркель сделала ужасающее заявление

 bundeskanzlerin.de

Бывший канцлер Германии считает, что ужесточение миграционной политики ФРГ может расколоть Европу. По её мнению, борьба с нелегальной миграцией на границах с Австрией и Польшей "не решит проблему, но может разрушить европейское единство".

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