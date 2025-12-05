Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

"Трамп может предать Украину": Европа предупреждает

Европейские лидеры выразили Зеленскому опасения относительно переговорщиков США — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Макрон и Мерц предупредили о рисках давления на Киев по территориальному вопросу без гарантий безопасности, а Стубб заявил, что Украину нельзя оставлять "один на один" с американскими посредниками. Изначальный план США предусматривал признание Россией части украинских территорий, но после переговоров проект был скорректирован, а встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным не принесла компромисса.

Самый юный шахматист в истории ФИДЕ

Трёхлетний индийский мальчик Сарвагья Сингх Кушвахa официально вошёл в рейтинг Международной шахматной федерации, став самым юным игроком в истории. Он получил рейтинг 1572 пункта, хотя ещё не умеет читать и писать. Для сравнения, действующий чемпион мира Магнус Карлсен имеет 2824 пункта по быстрым шахматам.

NYT подала в суд на Пентагон

Газета The New York Times подала иск в Верховный суд США против Пентагона из-за новых правил для журналистов, ограничивающих работу с военными. Издание заявляет, что 21-страничное заявление и строгие ограничения на контакты с источниками нарушают Конституцию. Пентагон утверждает, что ограничения нужны для предотвращения утечек и защиты национальной безопасности.

Россия депортировала украинских детей в Северную Корею

Украинские дети, похищенные российскими войсками, оказались в лагерях Северной Кореи, где их подвергают идеологической обработке и военной подготовке. С начала войны Россия похитила более 19 500 детей, около 1 800 удалось вернуть в Киев. Генассамблея ООН потребовала вернуть всех депортированных детей, однако Россия, Беларусь и Иран проголосовали против.