BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп: Украина не станет членом НАТО

В интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что Украина не будет членом НАТО. По его словам, страны Европы, такие как Франция, Германия и Великобритания, возьмут на себя основную часть ответственности за безопасность Украины. Он подчеркнул, что не планирует отправлять американские войска на украинскую территорию и отметил, что для Европы это не станет проблемой.

Фото: Anadolu Ajansi

Нетаньяху обвинил Макрона в антисемитизме из-за признания Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за намерение признать Палестину суверенным государством. В интервью для Politico он заявил, что этот шаг "подливает масла в антисемитский огонь", поощряет террор ХАМАС и угрожает безопасности французских евреев. Макрон ответил, что Франция продолжит защищать своих соотечественников, несмотря на решение признать Палестину. Этот конфликт стал новым этапом в напряженных отношениях между двумя странами на фоне конфликта в Газе.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Афганистане 17 детей погибли в ДТП



В Афганистане, в провинции Герат, 19 августа произошло страшное ДТП, унесшее жизни 71 человека, включая 17 детей. Столкновение пассажирского автобуса, в котором находились депортированные мигранты, с мотоциклом и грузовиком вызвало сильный пожар. Автобус направлялся в Кабул. Инцидент стал одним из самых трагичных ДТП в регионе за последнее время, вызвав широкий резонанс в СМИ.

Фото: Emrah Gurel / AP

В парламенте Финляндии покончил с собой политик

Финское издание Iltalehti сообщает о трагическом происшествии в здании национального парламента. По информации источников, один из парламентариев покончил с собой. Его имя остается инкогнито.

Источник пишет, что личность умершего редакции известна, но разглашать ее не станут. Во всяком случае до того времени, как согласие на обнародование информации дадут родственники политика.

Фото: Jaroslaw Muron / istockphoto.com

Миллиардер заплатит $10 млн за путешествие к "Титанику"

Анонимный миллиардер готов заплатить $10 млн за уникальную поездку к обломкам "Титаника". Источник, сообщивший об этом 18 августа The New York Post, уточнил, что путешествие состоится в ближайшие недели, но имя миллиардера остаётся неизвестным. Собеседник газеты отметил, что сам он решит, когда и как раскрыть свою личность, а поездка будет стоить целое состояние.

Анонимный миллиардер заплатит $10 млн за погружение к обломкам "Титаника"

NYP: миллиардер заплатит $10 млн за погружение к обломкам "Титаника"

19 августа 2025, 21:57 3386