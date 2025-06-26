BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп и Зеленский встретились в Гааге

UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE VIA REUTERS

На полях саммита НАТО состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, продолжавшаяся около 50 минут. Обсуждали, по словам Зеленского, ПВО, совместное производство дронов и прекращение огня. Трамп позже уточнил, что "не обсуждал перемирие", но назвал разговор "хорошим".

НАТО наращивает оборонные расходы до уровня холодной войны

Фото: Claudia Greco/REUTERS

По итогам саммита НАТО страны-члены обязались довести военные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Давление оказал Трамп, пригрозив выходом США из альянса. Генсек НАТО Марк Рютте назвал договоренность "исторической". В заявлении Россия названа "долгосрочной угрозой".

Путч в Армении: задержаны 14 человек, в том числе архиепископ

Фото: Alexander Kazakov/AP/picture alliance

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении госпереворота, к которому якобы причастны представители Армянской апостольской церкви и оппозиция. Задержаны 14 человек, включая архиепископа Баграта. Оппозиция считает дело политически мотивированным.

Ядерные объекты Ирана пострадали от ударов США и Израиля

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES / Handout / Reuters

МИД Ирана официально признал серьезные повреждения ядерных объектов, включая Фордо, в результате ударов США и Израиля. Трамп ранее заявил, что объекты полностью разрушены, а Иран "не сможет их восстановить".

Япония впервые испытала ракеты по целям в своей акватории

AP

На острове Хоккайдо прошли первые на японской территории испытания противокорабельных ракет Type-88. Власти объясняют это "растущей угрозой со стороны Китая и КНДР". В испытаниях участвовали 300 военнослужащих.