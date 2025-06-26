В МИРЕ: Трамп встретился с Зеленским, НАТО вооружается, Армения предотвратила путч
Что произошло в мире за сутки.
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Трамп и Зеленский встретились в Гааге
UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE VIA REUTERS
На полях саммита НАТО состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, продолжавшаяся около 50 минут. Обсуждали, по словам Зеленского, ПВО, совместное производство дронов и прекращение огня. Трамп позже уточнил, что "не обсуждал перемирие", но назвал разговор "хорошим".
НАТО наращивает оборонные расходы до уровня холодной войны
Фото: Claudia Greco/REUTERS
По итогам саммита НАТО страны-члены обязались довести военные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Давление оказал Трамп, пригрозив выходом США из альянса. Генсек НАТО Марк Рютте назвал договоренность "исторической". В заявлении Россия названа "долгосрочной угрозой".
Путч в Армении: задержаны 14 человек, в том числе архиепископ
Фото: Alexander Kazakov/AP/picture alliance
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении госпереворота, к которому якобы причастны представители Армянской апостольской церкви и оппозиция. Задержаны 14 человек, включая архиепископа Баграта. Оппозиция считает дело политически мотивированным.
Ядерные объекты Ирана пострадали от ударов США и Израиля
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES / Handout / Reuters
МИД Ирана официально признал серьезные повреждения ядерных объектов, включая Фордо, в результате ударов США и Израиля. Трамп ранее заявил, что объекты полностью разрушены, а Иран "не сможет их восстановить".
Япония впервые испытала ракеты по целям в своей акватории
AP
На острове Хоккайдо прошли первые на японской территории испытания противокорабельных ракет Type-88. Власти объясняют это "растущей угрозой со стороны Китая и КНДР". В испытаниях участвовали 300 военнослужащих.
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