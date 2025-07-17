BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Израильский БПЛА атаковал Сирийский военный конвой: 15 погибших

15 человек погибли в результате удара израильского беспилотного летательного аппарата по военному конвою министерства обороны Сирии в городе Джабла. По информации телеканала IRIB News, атака произошла 17 июля, и в результате взрыва погибли как военнослужащие, так и гражданские лица. Подробности инцидента уточняются.

Фото: Global Look Press/Samer Bouidani

Трамп анонсировал новые пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время страна введет торговые пошлины в 10-15% на товары из 150 стран. Об этом он сообщил 16 июля в интервью телеканалу Real America's Voice. По словам Трампа, это решение не включает крупные торговые партнёрства. Также он отметил, что не заинтересован в заключении торгового соглашения с Евросоюзом, поскольку США устраивают пошлины в 30% на весь импорт из ЕС.

Фото: Global Look Press/Cfoto

Армения подала заявку на вступление в ШОС

Армения официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявив о стремлении укрепить внешнюю политику и сбалансировать международные отношения. Премьер-министр Никол Пашинян 16 июля подчеркнул, что Армения уже имеет статус наблюдателя в ШОС, и процесс вступления в организацию не является новым этапом. Решение связано с изменениями в ШОС, включая возможную отмену статуса наблюдателя для некоторых стран. Армения выразила желание стать полноценным членом, разделяя ключевые принципы организации, такие как территориальная целостность и нерушимость границ.

Власти Сирии заявили о готовности к войне с Израилем

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирия не боится войны и готова сражаться, если её достоинству будет угрожать внешняя угроза. Его слова прозвучали на фоне авиаударов израильских сил по Дамаску, в результате которых погибли три человека, а 34 пострадали. Израиль ранее пригрозил "болезненными ударами" Сирии, если правительство не прекратит нападения на друзскую общину в районе Сувейда. Аш-Шараа подчеркнул, что защита прав друзов является приоритетом для сирийского правительства, отвергнув попытки вовлечь их в чуждые силы.

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

Израильские атаки на Газу за сутки унесли жизни 94 человек

За последние 24 часа в результате израильских обстрелов в Секторе Газа погибли 94 палестинца, еще 252 человека получили ранения. Общее число жертв с начала конфликта с 7 октября 2023 года возросло до 58 573 человек, а количество раненых достигло 139 607. Израиль продолжает нарушать прекращение огня с 18 марта, что привело к дополнительным жертвам и разрушениям. Под руинами остаются тела тысяч погибших, а гуманитарные миссии сталкиваются с непрекращающимся насилием.

Фото: aa.com.tr