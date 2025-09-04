BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Из Йемена по Израилю выпущена ракета

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске ракеты с территории Йемена в сторону Израиля. По словам военных, системы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность и работают над перехватом цели.

Инцидент произошёл на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Подозрение в атаке пало на йеменских хуситов, которые уже не впервые используют баллистические ракеты и беспилотники для ударов по израильским объектам.

Пока сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Фото: Mohammed Mohammed / Global Look Press

Израильский дрон ударил по Ливану: один погиб, атаки продолжаются

Израильский беспилотник атаковал поселок Ятир на юге Ливана — погиб один человек, сообщили в Минздраве страны. Это уже не первое нарушение перемирия, заключённого между Израилем и Ливаном в ноябре 2024 года.

По данным СМИ, израильские военные вошли в район Айтерун, где взорвали жилой дом. В других населённых пунктах дроны атаковали строительную технику и сбрасывали провокационные листовки. Комментариев со стороны Израиля пока не поступало.

Фото: aa.com.tr

Суд в США вернул Гарварду $2,2 млрд

Федеральный суд в Бостоне признал незаконной попытку администрации Дональда Трампа заморозить более $2,2 млрд федеральных грантов Гарварду. Белый дом обвинил университет в недостаточной борьбе с антисемитизмом, но судья Эллисон Берроуз сочла это "дымовой завесой" для идеологической атаки.

Суд восстановил финансирование и запретил в будущем сокращать его без законных оснований. В администрации Трампа уже пообещали обжаловать решение, настаивая, что Гарвард "не защитил студентов от дискриминации".

Фото: Charles Krupa/AP/dpa/picture alliance

Трагедия в Нигере: при крушении лодки погибли 29 человек

В Нигере в результате крушения лодки погибли 29 человек, ещё двое числятся пропавшими без вести. На борту судна, которое затонуло 2 сентября, находились около 90 пассажиров. По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать перегрузка или столкновение с деревянным препятствием. Об этом сообщает The Guardian Nigeria со ссылкой на местные власти.

Фото: Getty Images

Испанская полиция расследует гибель 69 мигрантов после подозрений в краже и колдовстве

На Канарских островах продолжается расследование таинственной смерти 69 мигрантов, которые, по предварительным данным, были убиты другими пассажирами переполненного судна после обвинений в краже воды и колдовстве. Лодка, дрейфовавшая в Атлантике около недели, перевозила около 320 человек. Испанская береговая охрана спасла 251 мигранта, 20 из них задержаны для допросов.

Фото: Global Look Press