BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.



США ввели крупнейший пакет санкций против Ирана

Администрация Дональда Трампа ввела крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против Ирана, охвативший более 50 физических и юридических лиц. Под ограничения попали структуры, связанные с Мохаммедом Хоссейном Шамхани — сыном советника верховного лидера Ирана. Как заявил министр финансов Скотт Бессент, введённые 115 санкций стали рекордными в рамках кампании максимального давления и направлены на "элиту режима", которая, по мнению Вашингтона, обогащается на фоне угроз в адрес США.

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Число погибших в Газе превысило 60 тысяч

За последние сутки в результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли ещё 104 человека, общее число жертв с 7 октября 2023 года достигло 60 138. По данным Минздрава Палестины, ранения получили более 146 тысяч человек, из них 399 — за последние 24 часа.

Особенно трагичным стало новое нападение в районе Зиким, где израильские войска открыли огонь по людям, ожидавшим гуманитарную помощь: погибло более 40 человек, десятки ранены.

ООН осудила действия Израиля, обвинив его в использовании воды и еды как оружия, и назвала происходящее преступлением против человечности. На фоне блокады, разрухи и нехватки ресурсов, в Газе фиксируются массовые смерти от голода и жажды, включая детей.

Фото: aa.com.tr

Хуситы заявили об ударах по военным целям в Израиле