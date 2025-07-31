Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы), контролирующее север страны, заявило об атаке на три израильских объекта с помощью пяти беспилотников. По словам представителя группировки Яхьи Сарии, удары были нанесены по районам Яффо (Тель-Авив), Ашкелона и пустыни Негев. Хуситы продолжают обстрелы Израиля с конца 2023 года, заявляя о поддержке палестинцев в Газе. В ответ израильские ВВС наносят удары по объектам хуситов в Йемене.
Фото: MOHAMMED HUWAIS / AFP 2024
Таиланд и Камбоджа подтвердили готовность к миру
Таиланд и Камбоджа заявили о приверженности режиму прекращения огня после недавних приграничных столкновений. Об этом сообщил МИД Китая по итогам встречи замглавы МИД КНР Сунь Вэйдуна с представителями обеих стран в Шанхае. Переговоры прошли в тёплой и дружественной атмосфере и стали частью усилий Пекина по деэскалации конфликта.
Ранее, в июле, боестолкновения на границе унесли жизни 32 человек, несмотря на достигнутое в мае соглашение о мире. Сейчас стороны вновь подтверждают намерение решать территориальные споры дипломатическим путём.
Фото: aa.com.tr
Трамп объявил о масштабной сделке с Южной Кореей на $450 миллиардов
Президент США Дональд Трамп заявил о заключении крупнейшего торгового соглашения с Южной Кореей. По его словам, Сеул обязался инвестировать $350 миллиардов в американские проекты под контролем Вашингтона, а также закупить энергоносители, включая СПГ, на сумму $100 миллиардов.
"Сделка всеобъемлющая и будет курироваться лично мной", — отметил Трамп в Truth Social. Соглашение уже называют одной из самых амбициозных торговых инициатив его администрации.
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