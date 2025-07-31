  • 31 Июля, 10:21

В МИРЕ: удары по Израилю, сделка Трампа с Южной Кореей, перемирие Таиланда и Камбоджи

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 09:55
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В МИРЕ: удары по Израилю, сделка Трампа с Южной Кореей, перемирие Таиланда и Камбоджи Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

США ввели крупнейший пакет санкций против Ирана

Администрация Дональда Трампа ввела крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против Ирана, охвативший более 50 физических и юридических лиц. Под ограничения попали структуры, связанные с Мохаммедом Хоссейном Шамхани — сыном советника верховного лидера Ирана. Как заявил министр финансов Скотт Бессент, введённые 115 санкций стали рекордными в рамках кампании максимального давления и направлены на "элиту режима", которая, по мнению Вашингтона, обогащается на фоне угроз в адрес США.

Фото: istockphoto.com

Число погибших в Газе превысило 60 тысяч

За последние сутки в результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли ещё 104 человека, общее число жертв с 7 октября 2023 года достигло 60 138. По данным Минздрава Палестины, ранения получили более 146 тысяч человек, из них 399 — за последние 24 часа.

Особенно трагичным стало новое нападение в районе Зиким, где израильские войска открыли огонь по людям, ожидавшим гуманитарную помощь: погибло более 40 человек, десятки ранены.

ООН осудила действия Израиля, обвинив его в использовании воды и еды как оружия, и назвала происходящее преступлением против человечности. На фоне блокады, разрухи и нехватки ресурсов, в Газе фиксируются массовые смерти от голода и жажды, включая детей.

Фото: aa.com.tr

Хуситы заявили об ударах по военным целям в Израиле

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы), контролирующее север страны, заявило об атаке на три израильских объекта с помощью пяти беспилотников. По словам представителя группировки Яхьи Сарии, удары были нанесены по районам Яффо (Тель-Авив), Ашкелона и пустыни Негев. Хуситы продолжают обстрелы Израиля с конца 2023 года, заявляя о поддержке палестинцев в Газе. В ответ израильские ВВС наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Фото: MOHAMMED HUWAIS / AFP 2024

Таиланд и Камбоджа подтвердили готовность к миру

Таиланд и Камбоджа заявили о приверженности режиму прекращения огня после недавних приграничных столкновений. Об этом сообщил МИД Китая по итогам встречи замглавы МИД КНР Сунь Вэйдуна с представителями обеих стран в Шанхае. Переговоры прошли в тёплой и дружественной атмосфере и стали частью усилий Пекина по деэскалации конфликта.

Ранее, в июле, боестолкновения на границе унесли жизни 32 человек, несмотря на достигнутое в мае соглашение о мире. Сейчас стороны вновь подтверждают намерение решать территориальные споры дипломатическим путём.

Фото: aa.com.tr

Трамп объявил о масштабной сделке с Южной Кореей на $450 миллиардов

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении крупнейшего торгового соглашения с Южной Кореей. По его словам, Сеул обязался инвестировать $350 миллиардов в американские проекты под контролем Вашингтона, а также закупить энергоносители, включая СПГ, на сумму $100 миллиардов.

"Сделка всеобъемлющая и будет курироваться лично мной", — отметил Трамп в Truth Social. Соглашение уже называют одной из самых амбициозных торговых инициатив его администрации.

 Фото: Getty Images

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