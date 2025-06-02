BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Израиль нанес удары по территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по району Айта аш-Шаб на юге Ливана, уничтожив боевика шиитской группировки "Хезболла". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале армии.

Ранее, в апреле, израильские силы при поддержке разведки США атаковали район Дахия - один из оплотов "Хезболлы". Тогда погибли три человека, еще четверо пострадали.

Фото: Hussein Malla / AP Photo

Китай обвинил США в нарушении договоренностей

Министерство коммерции КНР заявило, что США подрывают достигнутый в Женеве торговый консенсус, чем наносят ущерб законным интересам Пекина.

Китай уже начал выполнять договоренности, включая отмену ряда пошлин, однако Вашингтон, по словам Пекина, отступает от соглашений.

Стороны ранее договорились о снижении взаимных тарифов с 14 мая: Китай - до 10%, США - до 30% с сохранением дополнительной "фентаниловой" пошлины.

Фото: cbarnesphotography / istockphoto.com

В России обрушился второй за сутки транспортный мост

В Курской области в ночь на воскресенье, 1 июня, произошло обрушение моста во время движения товарного поезда. В результате часть поезда упала на автомобильную дорогу, началось возгорание, сообщил и.о. губернатора региона Александр Хинштейн. В результате инцидента пострадали три человека - один машинист и два его помощника, заявили в Следственном комитете России (СКР).

Причина обрушения моста - подрыв, отметили в СКР.

Авария произошла на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка Железногорского района. "Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта", - уточнил Хинштейн.

Фото: Alexander Khinshtein/AP/dpa

При теракте на произраильской демонстрации в США ранены 6 человек



В американском городе Боулдер произошёл теракт во время мирной произраильской акции. По данным ФБР, злоумышленник применил самодельное взрывное устройство и выкрикивал лозунги в поддержку Палестины.

Пострадали шесть человек в возрасте от 67 до 88 лет - все они госпитализированы.

Фото: AP Photo / John Minchillo

До 200 увеличилось число погибших в результате наводнения в Нигерии

Разрушительное наводнение накрыло город Моква в северо-западной части Нигерии, унеся жизни по меньшей мере 200 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Моква - важный торговый центр, где пересекаются пути фермеров с севера и покупателей с юга страны. Стихия нанесла удар в самый разгар рыночного дня.