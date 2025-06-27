BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп решил заняться войнами в Африке

Президент США Дональд Трамп примет министров иностранных дел Демократической Республики Конго и Руанды - Терезу Кайивамба и Оливье Ндухунгирехе. Лидеры надеются подписать мирное соглашение, которое Трамп уже включил в список своих заслуг, достойных Нобелевской премии мира. Встреча пройдёт в Вашингтоне и может стать ключевым шагом к урегулированию конфликта в восточной части ДРК, где обе страны обвиняют друг друга в поддержке повстанцев.

Фото: Moses Sawasawa / AP

Хуситы пригрозили ударами по аэропорту Тель-Авива и порту Хайфы

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о готовности наносить удары по международному аэропорту Бен-Гурион и порту Хайфа до прекращения израильской операции в Газе. Об этом сообщил член политбюро Хузам аль-Асад. По его словам, удары по израильским объектам и действия в Красном море направлены на поддержку палестинского народа и принуждение Израиля к прекращению блокады Газы.

Фото: AP Photo

В Сербии задержаны подозреваемые в подготовке переворота

Сербская полиция задержала шестерых человек, подозреваемых в планировании насильственного свержения власти и посягательства на конституционный строй страны. По данным МВД, заговорщики обсуждали атаки на госучреждения, полицию и СМИ, планируя использовать оружие. При обысках у них нашли пистолет со стертым номером, патроны и арбалет. Встреча, на которой обсуждался переворот, прошла в гостинице в городе Кралево 21 июня. Все задержанные находятся под стражей, ведётся следствие.

Фото: Armin Durgut/AP Photo/picture alliance

Удары Израиля по Газе унесли жизни около 40 человек

В секторе Газа в результате серии авиаударов Израиля погибло около 40 человек, сообщили местные спасательные службы. Одно из атакованных мест - патруль полиции ХАМАС на оживленном рынке, где погибли 18 человек. Полицейские в момент удара расследовали возможное разграбление гуманитарной помощи. Израиль пока не комментирует события. Между тем, Египет и Катар продолжают дипломатические усилия по достижению перемирия. Фото: Getty Images Северная Корея открыла курорт "мирового класса"

КНДР запустила курорт "Вонсан-Кальма", который лидер страны Ким Чен Ын называет "культурным курортом мирового класса". По данным госагентства ЦТАК, проект стал приоритетным для Пхеньяна. В будущем курорт, вероятно, станет доступен и для иностранцев, в первую очередь россиян — ведь Северная Корея набирает популярность среди туристов из России.