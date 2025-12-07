Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

В Лондоне активисты повредили витрину с короной Британской империи

В лондонском Тауэре активисты повредили витрину, в которой хранится корона Британской империи. После инцидента музей закрыли, а полиция начала расследование. Сообщается, что четверо протестующих бросили в витрину пищевые продукты, после чего двое попытались скрыться. Четверых задержали по подозрению в умышленном повреждении музейного имущества.

Тауэр остаётся закрытым для публики до завершения следственных действий. Корона Британской империи используется при коронации монархов, в том числе Карла III, который надевал её в мае 2023 года.

В Италии стартовало путешествие олимпийского огня зимних Игр-2026

В Риме начался первый этап путешествия олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2026 года. Пламя, прибывшее в Италию после церемонии передачи в Афинах, стартовало со стадиона Стадио деи Марми и отправилось в большое турне по всем регионам страны. Финальной точкой маршрута станет Милан, куда огонь прибудет 5 февраля — накануне открытия Игр в Милане-Кортине.

Грузия опровергла применение химоружия на разгонах протестов

Следствие в Грузии установило, какие химические вещества сотрудники МВД применяли при разгоне акций протеста в конце 2024 года. Как заявил первый замглавы Службы госбезопасности Лаша Маградзе, речь идёт о составах, которые не входят в перечень запрещённых и не совпадают с теми, что упоминались в материале BBC.

По словам Маградзе, МВД использовало хлоробензилидин малононитрил — порошок, закупленный в 2007 и 2009 годах у израильской компании. Для его растворения применялся трихлорэтилен. В декабре прошлого года полиция распыляла этот состав через водомёты, смешивая его с пропиленгликолем. Замглавы ведомства подчеркнул, что ни одно из веществ не является запрещённым.

В Судане за три недели могли убить не менее 60 тысяч человек

В суданском городе Эль-Фашир, который перешёл под контроль "Сил быстрого реагирования", по оценкам исследователей, за три недели там могли погибнуть не менее 60 тысяч человек, ещё около 150 тысяч пропали без вести. Натаниэль Рэймонд, директор Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета, сообщил, что спутниковые снимки показывают катастрофическую картину: покинутые рынки, исчезнувший скот, вымершие кварталы. По его словам, город напоминает "огромное место преступления", где обнаруживаются горы тел, массовые захоронения и большие ямы, в которых сжигали убитых.

Маск раскритиковал Евросоюз и призвал к его ликвидации

Илон Маск призвал к ликвидации Евросоюза, заявив, что отдельные страны должны вернуть себе полный суверенитет. По мнению предпринимателя, только так государства смогут "лучше представлять свой народ". Об этом он написал в своей соцсети X. Заявление Маска прозвучало на фоне продолжающегося расследования Еврокомиссии в отношении X. Брюссель проверяет, соблюдает ли платформа требования закона о цифровых услугах (DSA), который обязует компании оперативно удалять контент, признанный запрещённым в ЕС.