Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

В Риме зажгли огонь зимней Олимпиады-2026

На площади Пьяцца дель Квиринале в Риме состоялась торжественная церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026. Олимпийское пламя, прибывшее из Греции накануне, официально зажёг президент Италии Серджо Маттарелла. На церемонии присутствовали глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, президент оргкомитета Игр Джованни Малаго и руководство Национального олимпийского комитета Италии.

ЕС оштрафовал соцсеть X Илона Маска на 120 млн евро

Еврокомиссия впервые применила финансовые санкции в рамках закона о цифровых услугах, оштрафовав соцсеть X, принадлежащую Илону Маску, на 120 млн евро. Брюссель обвинил платформу в недостаточной прозрачности рекламы, работе с верифицированными аккаунтами и ограничении доступа регуляторов к открытым данным. Компании дали 60-90 дней на устранение всех выявленных нарушений.

Дональд Трамп стал первым лауреатом новой Премии мира ФИФА

Президент США Дональд Трамп получил Премию мира, учреждённую Международной федерацией футбола (ФИФА). Вручение состоялось во время жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2026 года, Трамп стал первым обладателем новой награды, созданной в ноябре 2025-го.

Германия возвращает добровольную военную службу

Бундестаг большинством голосов одобрил закон о возвращении в Германии добровольной срочной военной службы, отменённой в 2011 году. Документ, опубликованный на сайте парламента, предполагает существенное расширение личного состава бундесвера: с нынешних 183 000 до 260 000 военнослужащих к 2035 году, а также формирование резерва численностью 200 000 человек. Аналогичная система уже действует во Франции.