Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Вэнс назван возможным преемником Трампа

Большинство участников конференции американских консерваторов AmericaFest поддержали вице-президента США Джей Ди Вэнса как потенциального кандидата от Республиканской партии на следующих выборах. Согласно опросу, 84% респондентов видят в нём преемника действующего президента. Сам Вэнс пока официально не заявлял о намерении участвовать в президентской гонке 2028 года.

В Великобритании признали виновными в подготовке теракта

Суд Манчестера признал виновными трёх мужчин, готовивших нападение на объекты еврейской общины города. Заместитель главного констебля Роб Поттс заявил, что реализация плана могла бы стать "одним из самых разрушительных и кровавых терактов" в истории страны.

Рыбак провалился под лед в Нижнем Новгороде

В России рыбак ушёл под лёд на озере Земснаряд. Совместными усилиями спасателей и очевидцев мужчину удалось вытащить на берег. Он был госпитализирован с признаками переохлаждения. МЧС предупредило о высокой опасности выхода на неокрепший лёд.