Шведскую экоактивистку Грету Тунберг, задержанную при попытке прорвать морскую блокаду Газы, депортировали из Израиля. Она прибыла домой, где её встретили аплодисментами и палестинскими флагами. Израильские военные перехватили судно с активистами, назвав их действия политической провокацией. Тунберг и её соратники утверждали, что шли в Газу с гуманитарной миссией.

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Минобороны РФ: нанесён новый удар по военной инфраструктуре Украины

Минобороны России сообщило об очередной ночной атаке по объектам ВПК Украины в Киеве. Удары наносились высокоточным оружием и дронами по предприятиям оборонки, складам, аэродромам и пунктам управления ВСУ. Ведомство заявило, что все цели поражены.

Фото: Павел Губанов / EADaily

Власти Франции запретят соцсети для детей младше 15 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире France 2, что готов запретить доступ к соцсетям подросткам младше 15 лет, если ЕС не примет меры в ближайшие месяцы. Причина — растущая агрессия среди молодежи, которую он связывает с влиянием интернета.

Поводом для заявления стало трагическое нападение школьника на сотрудницу учебного заведения. Макрон подчеркнул: "Ждать больше нельзя".

Ранее экс-премьер Габриэль Атталь предложил ввести цифровой "комендантский час" - запрет соцсетей с 22:00 до 08:00 для подростков старше 15 лет, а также обязательную оценку интернет-зависимости в 11 и 15 лет.

Фото: Getty Images

В Колумбии за день — 13 терактов

10 июня на юго-западе Колумбии произошла волна атак: не менее 13 терактов зафиксированы в департаментах Валье-дель-Каука, Каука и Нариньо. Злоумышленники подрывали автомобили и бросали гранаты в полицейских.

Есть погибшие: по меньшей мере четверо, включая двух сотрудников полиции, и десятки раненых.

По данным СМИ, серия атак приурочена к годовщине ликвидации боевика по прозвищу Майимбу, убитого три года назад.

Фото: La FM